México celebra unas elecciones presidenciales que auguran el ascenso de la izquierda con López Obrador

Publicada el 30/06/2018 a las 13:24 Actualizada el 30/06/2018 a las 13:25

La izquierda en Los Pinos

La vía del centro

Una campaña bañada en sangre

México celebra este domingo unas elecciones presidenciales que casi han adquirido un carácter histórico porque, por primera vez desde hace décadas, podrían dar la llave del Palacio de los Pinos a la, gracias a, un veterano de la política mexicana que, según todas las encuestas del último año, no tiene rival en las urnas Hace tiempo que los sondeos dan ganador a AMLO, uno de los apodos con los que se le conoce popularmente. Los últimos estudios demoscópicos solo reflejanque también le han beneficiado porque amplían su ventaja. El más reciente, de esta misma semana, le otorga casi un, una cifra que le garantiza la victoria en un sistema electoral que, a diferencia de la mayoría de países latinoamericanos, es a una sola vuelta.Sin embargo, López Obrador sabe bien que los pronósticos, por muy ajustados que sean, pueden no cumplirse. En 2006 ya intentó llegar a la Presidencia en unos comicios que se le escaparon por un puñado de votos. Entonces, acusó a Felipe Calderón de "" el cargo y acampó durante semanas en el emblemáticocapitalino donde llegó a jurar comoSeis años después volvió a intentarlo. De nuevo se quedó en el, pero esta vez a una distancia razonable –unos siete puntos– de, que devolvía al Partido Revolucionario Institucional (PRI) a la Presidencia de la República después de los sexenios de Calderón y Vicente Fox, representantes del Partido Acción Nacional (PAN).En su tercera tentativa, AMLO compite con una coalición izquierdista, liderada por ely formada también por el Partido del Trabajo y Encuentro Social, bajo un nombre premonitorio:. Ha tenido que prescindir del Partido de la Revolución Democrática (PRD), que ayudó a fundar, porque sus dirigentes "al pueblo" al firmar el Pacto por México de Peña Nieto.Precisamente, el PRD es el único capaz de hacerle daño. Esta formación de izquierda ha optado por incorporarse a la extrañaque dirige, en la que conviven su partido, el PAN, y Movimiento Ciudadano, ambos conservadores, y el propio PRD. Anaya figura como segundo en todas las encuestas con en torno a unEl tercero en discordia es, el as en la manga del PRI para contener la sangría de votantes que vaticinan años de escándalos de corrupción que han salpicado a altos cargos –alcaldes, gobernadores y hasta Peña Nieto–. Sus opciones, con alrededor del, son escasas, por lo que parece que el plan del PRI no surtirá efecto.De confirmarse estos pronósticos, López Obrador se convertiría en elque tiene México en décadas –para buscar un precedente hay que remontarse a los primeros años del siglo pasado–, lo que ha suscitado miedo a unen un país donde este tipo de transformaciones se han producido tradicionalmente con violencia."Va a ser una", declaró en su cierre de campaña electoral, celebrado la noche del pasado miércoles en el estadio Azteca de Ciudad de México, con capacidad para, completamente abarrotado. Al instante matizó: "Espero que nadie se asuste porque la palabra radical viene de raíz".Su objetivo es ", de injusticias y de privilegios" que, en su opinión, controla México. Si este 1 de julio triunfa, eliminará los fueros políticos en todos los niveles de gobierno, lo que dejará expuesta a "la", y revisará los contratos públicos concedidos, sobre todo en el ámbito energético.En la vertiente social, ha prometidopara evitar otro "gasolinazo", fijar límites para los precios de los productos agrarios y aumentar sueldos, pensiones y becas, medidas que darían un balón de oxígeno a los 9,4 millones de mexicanos que aún viven en la pobreza extrema.Estas propuestas le han valido el cartel de "" –aunque también se le ha comparado con Donald Trump–. Él prefiere medirse con, a su parecer, los mejores presidentes de México. A quienes le dibujan como un populista hace tiempo que solo les responde "paz y amor".Si obtiene una tercera derrota, ha prometido que se irá a La Chingada, un rancho heredado que se encuentra en Palenque (Chiapas). A sus 64 años, asegura que está al "100%", a pesar dely del "cóctel de pastillas" que toma desde entonces. No obstante, asume quea un cuarto intento., "un" al que se le atribuye la refundación del PAN –y la expulsión de la primera dama–, ha optado por buscar aliados al otro lado del espectro político para. Así, en su programa electoral hay medidas como crear una renta mínima universal y multiplicar la inversión pública. Su baza es el "", según reconoció en el último mitin.También se presenta como alternativa a Meade. Elpara permitir que el ex secretario de Hacienda –el último cargo que ha ostentado de una larga lista que alcanza a cinco gobiernos– pudiera aspirar a la candidatura presidencial, en una jugada maestra que pretendía exonerarle de la corrupción del PRI. En este ring, Anaya ha prometido la "muerte civil" de todos los corruptos.Los cierto es que ninguno de los dos candidatos están impolutos en este aspecto. A Anaya se le acusa de simular la venta de una nave industrial para recuperar el dinero haciendo que pasara por Canadá, Gibraltar y Suiza, en una supuesta operación de blanqueo de capitales. Meade, por su parte, ha sido señalado por, presuntamente, habercuando era su titular.Otro de los caballos de batalla en estos comicios será la. México ha cerrado su, con unos, entre ellos cinco miembros de MORENA, el partido de López Obrador, que fueron acribillados a tiros esta misma semana en una zona rural de Oaxaca.Una de las causas de estaes que este domingo los mexicanos no solo elegirán un nuevo jefe de Estado, también, entre alcaldes, gobernadores, diputados y senadores, niveles inferiores donde los lazos entre la política y el crimen organizado son si cabe más estrechos.López Obrador ha abordado esta problemática desde una perspectiva atrevida. Ha abogado por amnistiar a miembros del crimen organizado para "" México, aclarando que no se trata de un pacto con el "narco", sino de un "" que busca la "tranquilidad" de los mexicanos. Al mismo tiempo, ha subrayado, creará unafusionando los cuerpos de Policía, el Ejército y la Marina.El líder izquierdista pretende firmar el final de una larga etapa caracterizada por la corrupción y la violencia, algo que reclaman cada vez más ciudadanos, sobre todo las nuevas generaciones, en lo que el New York Times ha bautizado como la Primavera Mexicana . "Lo que son las cosas, soy el candidato de más edad, pero los jóvenes, con su rebeldía,", ha destacado AMLO.