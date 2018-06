Publicada el 30/06/2018 a las 16:52 Actualizada el 30/06/2018 a las 18:31

Más rescatados en costas

españolas

La ONG española Proactiva Open Arms ha anunciado este sábadoy que se dirigen ya a "puerto seguro" a bordo del Open Arms. Informa Europa Press."Rescatadas y a salvo 59 personas a la deriva y en peligro de muerte #Med Ahora todas a bordo #OpenArms rumbo a puerto seguro", ha informado la propia ONG a través de Twitter.El eurodiputado socialista Javi López –a bordo del buque de rescate Open Arms– ha informado de que entre los rescatados hay cuatro menores de edad y que dos de ellos no están acompañados de adultos. Los migrantes son de hasta 14 nacionalidades distintas.La organización ha asegurado que están ya de camino a "puerto seguro", aunque ninguna autoridad de salvamento marítimo implicada ha confirmado este extremo.En su caso,y las ONG han advertido de quepara que estos desembarcos sean practicables.De hecho, el ministro del Interior italiano, Matteo Salvini, ha cargado contra la ONG. "La nave Open Arms de una ONG española con bandera españolaha embarcado a 50 inmigrantes apresuradamente", ha señalado Salvini."Esta nave. El puerto más cercano es Malta. Asociación con bandera italiana: olvídate de llegar a un puerto italiano", ha añadido. "Alto a la mafia del tráfico de seres humanos: menos personas que se van, menos personas que mueren", ha apostillado.Sin embargo, Open Arms defiende su labor. "A pesar de obstáculos,. Sus historias sobre lo vivido #Libia son aterradoras", ha añadido la organización en su mensaje en Twitter.Este viernes, unos cien migrantes –entre ellos tres bebés– perdieron la vida frente a las costas de Libia después de que el barco en el que viajaban y con el que supuestamente intentaban alcanzar las costas del sur de Europa haya naufragado. El buque de salvamento Open Arms –que rondaba por la zona–, por lo que no pudo hacerse cargo de los náufragos cuando todavía era posible salvarlos, según informó eldiario.es. Salvamento Marítimoque navegaban en dos pateras por aguas del Estrecho tras recibir vía Whatsapp la posición de una de las dos embarcaciones.Un portavoz de Salvamento Marítimo ha explicado a Europa Press que sobre las 6,30 horas el centro de este organismo en Tarifa (Cádiz) recibió por vía Whatsapp la ubicación de una de las pateras. Por ello, Salvamento ha movilizado a la Salvamar Arcturus y al buque Luz de Mar, que mientras se dirigía a la ubicación avistó a otra patera más.Así, sobre las 8,00 horas la Salvamar Arcturus ha rescatado a once personas de la primera barcaza, mientras queSalvamento también ha rescatado este sábadopor aguas del Estrecho de Gibraltar y que van a ser trasladadas al puerto de Algeciras (Cádiz).Según ha informado a Europa Press un portavoz del organismo dependiente del Ministerio de Fomento, el rescate se ha producido sobre las 15,00 horas, después de que el helicóptero Helimer 202 localizara la patera y diera su posición al Luz de Mar, que se ha encargado de recoger a estas 38 personas.El citado buque se dirige con estos migrantes al puerto de Algeciras, dondeSegún informa en un comunicado el servicio de Emergencias 112 Andalucía –al que Salvamento ha informado de este rescate–, los 38 migrantes se encuentran en buen estado de salud.