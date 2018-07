Los 12 niños atrapados en una cueva en Tailandia podrían pasar meses en su interior si no aprenden a bucear

Publicada el 03/07/2018 a las 10:05 Actualizada el 03/07/2018 a las 10:46

Los servicios de rescate están desplegando un cable de comunicaciones para que losr quedel norte de Tailandia desde el 23 de junio puedan, según ha contado el gobernador de la región de Chian Rai, Narongsak Osotthanakorn.El gobernador de la región ha comparecido ante la prensa este martes y ha admitido que todavía no está claro cuándo van a poder ser evacuados losEl 23 de junio, los doce pequeños y su entrenador se refugiaron en la cueva de Tham Luang ante las intensas lluvias registradas ese día y, quedando atrapados por las inundanciones en una gruta interior hasta que los equipos de rescate los localizaron el lunes.pero todavía no han podido ser evacuados, según informa el diario local The Nation.El gobernador de Chiang Rai ha contado a la cadena Nation TV que el cable telefónico va a. Narongsak ha explicado que los buzos que lograron el lunes llegar hasta la isleta en la que están los niños y su entrenadorTardarán unas seis horas en regresar desde la gruta en la que están los pequeñosEl gobernador de la región ha explicado queaunque se ha conseguido controlar su nivel para que no haya peligro para las trece personas que están atrapadas.Los niños y su entrenadorpara alimentarse ante la imposibilidad de llevarles alimentos normales por las inundaciones y las estrechas grutas por las que han accedido los buzos.