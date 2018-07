El Polisario pide al Gobierno de España que abandone la "indiferencia" y no contribuya al "saqueo" del Sáhara

Publicada el 04/07/2018 a las 18:17 Actualizada el 04/07/2018 a las 18:50

Denuncia más de 100 heridos por la represión marroquí

La delegada del Frente Polisario en España,, ha emplazado al Gobierno de España a abandonar la "indiferencia total" que cree que ha mantenido desde hace años con respecto al conflicto del Sáhara Occidental , al tiempo que le ha reclamado que se involucre en la defensa de la "legalidad" y del derecho de los saharauis a celebrar un referéndum de autodeterminación y que no colabore con el "saqueo" de los recursos saharauis por parte de Marruecos."Pedimos al Estado español que respete el discurso de los saharauis, que no contribuya, que no colabore con el saqueo por ninguna de las fórmulas que se buscan", ha afirmado la delegada del Polisario en España, en una comparecencia ante la prensa en la sede de su representación en Madrid.Bulahi ha lamentado que el nuevo Gobierno español, presidido por el socialista Pedro Sánchez , haya manifestado que pretende mantener una "política de Estado" que, en su opinión, está marcada por la "indiferencia" con respecto al Sáhara y los derechos de los saharauis."No deja de preocuparnos cuando (el Gobierno español) dice que sigue eternamente este posicionamiento de indiferencia total del Sáhara y de limitarse a lo que se dice en general de una solución mutuamente aceptable", ha explicado.La delegada del Frente Polisario ha subrayado que quien "desmanteló" las fuerzas de Naciones Unidas en el Sáhara Occidental "se sabe que es el reino de Marruecos" y ha acusado al Gobierno de Rabat de ser el que "viola constantemente los Derechos Humanos" de los saharauis. "No es lógico que se gire la mirada cuando se trata de la población del Sáhara", ha asegurado, tras ser preguntada sobre lo que espera del Ejecutivo que preside Pedro Sánchez."Esperanzas tenemos y oportunidades debemos dar", ha afirmado, en referencia a las relaciones con el nuevo Gobierno español, tras explicar que todavía. "No se debe seguir obviando un conflicto que está allí a las puertas", ha señalado.Bulahi ha denunciado que la situación en los "territorios ocupados" del Sáhara Occidental es "crítica" en estos días por la represión ejercida por las fuerzas de seguridad marroquíes contra los ciudadanos saharauis en vísperas de la visita que el enviado especial de la ONU,, realizó este fin de semana a El Aaiún, Smara y Dajla.La delegada del Frente Polisario ha dicho que las ciudades saharauis han estado sometidas a una situación similar a "un toque de queda" antes de la llegada del enviado especial de la ONU para tratar de impedir que los saharauis pudieran "visibilizar" ante Kohler el malestar por la situación que viven.En concreto, ha asegurado que hay "más de 128 heridos" por la represión de las fuerzas de seguridad marroquíes, uno de ellos un joven de 18 años en estado "crítico", y que hayy otros tres arrestados en otra localidad que fueron posteriormente liberados. "Esta es la realidad de las zonas ocupadas", ha señalado, antes de recalcar que "la represión en el Sáhara Occidental es una cosa permanente".Bulahi ha hecho hincapié en que España debe asumir el papel que le corresponde para impulsar la resolución del conflicto del Sáhara , y ha recordado que tiene una "responsabilidad ética y moral" porque oficialmente sigue siendo la potencia de la que depende este territorio y ha subrayado que el Gobierno español debe promover el respeto al "derecho y la legalidad internacional" amparando el derecho a la "libre expresión" de los saharauis en unEn este sentido, ha recordado que hay sentencias europeas que reconocen que el Sáhara Occidental no forma parte de Marruecos y resoluciones de la ONU que establecen que debe haber negociaciones "directas" y sin "condiciones previas" para la resolución del conflicto.Por último, ha subrayado la importancia que tiene para España y para la comunidad internacional que se resuelva un conflicto como el del Sáhara Occidental del que, a su juicio, depende la "estabilidad en el Magreb".