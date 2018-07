La presidenta del Supremo de Polonia acude a trabajar tras el retiro impuesto por el Gobierno de toda la cúpula judicial

Publicada el 04/07/2018 a las 10:46 Actualizada el 04/07/2018 a las 12:06

La presidenta del Tribunal Supremo de Polonia,, ha rechazado este miércoles el retiro que le impone el Gobierno mediante una ley que obliga a jubilar a los jueces a partir de los 65 años y ha acudido a trabajar a la sede del alto tribunal.El mismo día que entra en vigor la polémica norma aprobada por el Ejecutivo para bajar la edad de jubilación de los jueces, Gersdorf ha acudido a trabajar a la sede del alto tribunal en Varsovia y ha dicho que lo hace para proteger "el Estado de derecho"."Mi presencia aquí no es por política, estoy aquí, ha afirmado la magistrada, a su entrada en la sede del Supremo, acompañada por seguidores y por políticos opositores.Gersdorf ha asegurado que la ley que impone elactuales del Supremo esy que no puede ser aplicada. Los críticos con el Gobierno polaco denuncian que esta norma tiene como objetivoEl partido gubernamental(PiS) ha impulsado la ley que baja la edad de jubilación obligatoria de los jueces y que supondría el cese de más de un tercio de los magistrados del Supremo desde este miércoles salvo que el presidente del país,, aliado del Ejecutivo, les prorrogue su mandato.El martes, un asesor de la Presidencia de Polonia aseguró que Gersdorf estaría retirada desde el miércoles por aplicación de la norma y el Supremo respondió que no acata ese retiro obligatorio y que la presidenta seguirá en su cargo.La Comisión Europea abrió el lunes unpor la ley del Tribunal Supremo al considerar que esta norma incumple el Tratado de la UE y la Carta de Derechos Fundamentales de la UE, y por tanto socava elLa ley da a los jueces la posibilidad de declarar su voluntad de prorrogar su mandato por un periodo de tres años que puede renovarse en una ocasión. Sin embargo, el Ejecutivo comunitario denuncia que Polonia no ha establecido los criterios en los que debe basarse la decisión de prolongar o no este mandato, así como que no existe la posibilidad de recurrir esa decisión.El expediente abierto por la Comisión Europea toma la forma de una carta de emplazamiento, el primero de los pasos de un procedimiento de infracción que podría llegar al(TUE) si Bruselas considera que Varsovia sigue sin resolver la situación. El Gobierno dedispone ahora de un plazo de un mes para responder a las autoridades comunitarias.