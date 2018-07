La revista 'Rolling Stone' carga contra la extrema derecha italiana

Publicada el 05/07/2018 a las 19:28 Actualizada el 05/07/2018 a las 21:42

La portada de la revista Rolling Stone titulada "No estamos con Salvini".

"Duele ver, día a día, una Italia cada vez más mala, desgarrada, incapaz de esperar y confiar en los demás y en el futuro". Con esta sentencia,ha decidido este jueves alzar la voz en contra del ministro de Interior italiano, Matteo Salvini , con una edición dedicada especialmente para él.El líder del partido de extrema derecha Liga Norte entró al Ejecutivo del país tras las elecciones de marzo de 2018. Un discurso fuertemente antiinmigración –entre otras propuestas– le valió para sery, por lo tanto, para formar una coalición de gobierno con el Movimiento 5 Estrellas.Así se convirtió Matteo Salvini en ministro de Interior. No obstante, decenas dehan decidido unirse para expresar su descontento y para decir "No en mi nombre" frente a las medidas del Ministerio.Entre los músicos que han expresado sus opiniones en la revista están Vasco Brondi (cantante), Caparezza (cantante), Max Collini (cantante), Emma Brown (cantante), Subsonica (banda), Tedua (rapero), y Dropkick Murphys (banda).También otros protagonistas del mundo cultural como Chef Rubio (presentador de televisión), Carolina Crescentini (actriz), Mark D 'Amor (actor), Fabio Fazio (conductor tv), Anna Foglietta (actriz), Fuente Marcello (actor), y Daniele Vicari (director).Toda una tripulación de artistas se ha embarcado en esta edición de Rolling Stone titulada(No estamos con Salvini, en español) y han izado la bandera del "poder blando de la cultura pop" para poder "unir, compartir y dar la bienvenida"."No queremos que nuestro país encuentre un enemigo para sentirse fuerte y unido", declara el editorial de la revista. Hace referencia a las medidas en contra de la inmigración que ha tomado el ministro de Interior desde entró al poder. Salvini ha declarado quepara los barcos de aquellas ONG que rescatan migrantes en el Mediterráneo, a las cuales acusa de estar relacionadas con "mafias de tráfico de humanos".El nuevo Gobierno italiano se ha negado también a firmar el acuerdo de la Unión Europea sobre la migración, y ha causado controversia al proponer censar a los gitanos del país.El grito de Rolling Stone ha llegado incluso. "Estos ataques personales son extraños. Estos multimillonarios y chics radicales abren las puertas de su megavilla y dan la bienvenida a quienes quieren su costa", ha respondido el ministro ante las preguntas de los medios italianos.Al otro lado, la revista ha declara que "no podemos estar en silencio", y lanza un ataque: "A partir de ahora, quienes callan son cómplices".