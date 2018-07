Comienza la operación de rescate de los niños en la cueva de Tailandia.

Publicada el 08/07/2018 a las 13:55 Actualizada el 08/07/2018 a las 15:24

Equipos médicos les esperan a la salida

Los padres al entrenador: "Gracias por cuidar de nuestros hijos. No se culpe"

Gracias por cuidar de nuestros hijos. Entrenador, usted está ahí con ellos. Salga con ellos, sano y salvo.

", escribieron.

Las autoridades tailandesas anunciaron este domingo el comienzo de la operación para rescatar a los 12 niños que se encuentran atrapados en una cueva en el sureste de Tailandia junto a su entrenador de fútbol desde hace dos semanas, con la esperanza de poder sacar al primer superviviente en cuestión de horas.El inicio de las fuertes lluvias en la región de Chiang Rai provocó que las autoridades dieran a las 10.00 de la mañana –hora local en Tailandia– luz verde alde rescate, que de momento ya ha servido paraEn torno a las 14 horas salieron, que ya fueron trasladados a los hospitales cercanos antes de dirigirse al principal hospital de la provincia tailandesa.Al tiempo que ha comenzado el dispositivo, el Gobierno tailandés ha dado detalles de los pormenores de la misma, comenzando por el hecho de quepara enseñar a los pequeños a nadar, como se especuló en un primer momento Así,expertos que volaron desde el extranjero junto a cinco miembros del, los Navy SEAL, intentarán sacar a los pequeños –entre los que se encuentran niños de hasta 11 años que apenas saben nadar– a través de pasajes extremadamente estrechos, sin visibilidad y completamente sumergidos aque ya se cobraron la vida de un miembro de los Navy SEAL esta semana.Durante toda la operación, cada niño estará acompañado por, cony máscaras de rostro entero para facilitar la respiración. La salida se está ejecutando con, con un total de cuatro niños y ocho buzos por grupo, con el profesor saliendo el último. El rescate, aseguran las autoridades tailandesas, podría durarTodos ellos se guiarán por una cuerda a través de los vericuetos de la cueva, en especial su temida, donde tendrán que pasar obligatoriamente en fila india porque el espacio apenas alcanza el, con las bombonas por delante. El objetivo es la llamada "", donde el agua ha recedido. Desde allí, los jóvenes podrán salirhasta el exterior.Trece equipos médicos están listos para recibir a los 12 niños tailandeses atrapados y a su entrenador una vez salgan de la cueva de Tham Luang, en la provincia tailandesa de Chiang Rai, donde llevan atrapadosTodos ellos contarán con su, según han confirmado fuentes médicas. Tras una evaluación inicial en los hospitales locales, los niños serán transportados en avión hasta el hospital más grande de la provincia, el Chiang Rai Prachanukroh, aLos chicos y su entrenador recibirán tratamiento médico en el hospital durante al menosdespués de que sean rescatados de la cueva, tiempo en el que sus familiares no podrán visitarlos. En este caso, las visitas se permitirán solo después de que se completen susLos padres de los niños atrapados en la cueva escribieron unaal entrenador de los pequeños, que lleva con ellos aislado desde hace, y le pidieron que no se culpe por acabar en esta situación.Por su parte, los 12 niños atrapados transmitieron ayer palabras de cariño y ánimo a sus padres y pidieron a sus profesores que no les pongan muchos deberes en sus primeras cartas al exterior."Lo que queremos decir: los niños dicen que no os preocupéis.. Cuando salgan querrán comer mucho y volver a casa lo más pronto posible. Maestro, ¡no nos des demasiada tarea!", reza la misiva escrita por el profesor que está atrapado con ellos y entregada a los buceadores que les han proporcionado víveres y mantas.