Publicada el 09/07/2018 a las 17:07 Actualizada el 09/07/2018 a las 17:44

Corbyn habla de "crisis de gobierno"

El ministro de Exteriores de Reino Unido,, ha presentado este lunes su dimisión a la primera ministra, Theresa May , en medio de la crisis desatada en el seno del Gobierno británico por la renuncia del ministro para el Brexit, David Davis, por sus diferencias con la premier."Esta tarde, la primera ministra ha aceptado la renuncia de Boris Johnson como ministro de Exteriores. Su sustituto será anunciado en breve", ha indicado un portavoz de Downing Street, citado por el Telegraph, asegurando que May "agradece a Boris su trabajo".La renuncia de los dos ministros , dos de los más férreos defensores del Brexit dentro del gabinete, se produce después de que May anunciara el viernes un acuerdo con el Ejecutivo en torno a la posición negociadora "colectiva", al tiempo que recalcó queLa primera ministra también parece estar perdiendo el respaldo del electorado. Según un sondeo de ORB International publicado este lunes, el apoyo de los votantes a la gestión de May de la negociación sobre el Brexit ha caído al, su nivel más bajo desde noviembre de 2016.Los ojos están puestos ahora en el ministro de Medio Ambiente,, otro de los más férreos defensores de la salida de Reino Unido de la UE.El líder laborista británico, Jeremy Corbyn , ha defendido este lunes que la primera ministra se enfrenta a una "crisis de gobierno" tras la salida de dos de sus ministros y ha puesto en tela de juicio su capacidad para negociar "un buen acuerdo" para la salida de Reino Unido de la UE Durante su intervención en la Cámara de los Comunes, en la que previamente había hablado May, Corbyn ha subrayado que el Gobiernocon la UE –alcanzado el viernes– que "solo duró 48 horas", ya que el domingo se produjo la renuncia del ministro para el Brexit, David Davis, y este lunes le ha seguido el ministro de Exteriores, Boris Johnson."¿Cómo tener fe en que logre un buen acuerdo si no es capaz de lograr un acuerdo dentro de su Gobierno?", se ha preguntado el líder de la oposición, para quien el "caos" actual es consecuencia de que May está centrada en las "divisiones en su partido" y no en atender las necesidades y los resultados que merecen los británicos.Asimismo, Corbyn ha reprochado a la primera ministra que ha dado "marcha atrás" a todas y cada una de las líneas rojas que se había marcado en la negociación . "El barco se está hundiendo y lo está haciendo en el peor momento", ha advertido, defendiendo la necesidad de "un gobierno que sea capaz de gobernar y negociar por Reino Unido".