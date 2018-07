May designa a Dominic Raab nuevo ministro para el Brexit tras la renuncia de Davis

Publicada el 09/07/2018 a las 12:05 Actualizada el 09/07/2018 a las 12:19

La primera ministra británica, Theresa May, ha nombrado este lunes a Dominic Raab como su nuevo ministro para el Brexit tras la renuncia este domingo de su predecesor, David Davis , por susde la premier respecto a la política del Gobierno de cara a la salida de la UE."Lade aprobar la designación del diputado Dominic Raab como", ha informado la oficina de May en un comunicado.y fue uno de los miembros más destacados de la campaña a favor del Brexit de cara al referéndum de junio de 2016.La renuncia de Davis se produjo después de que May anunciara el viernes un acuerdo con el Ejecutivo en torno a la", al tiempo que recalcó que Reino Unido abandonará la UE el 29 de marzo de 2019.En sus primeras declaraciones tras presentar su carta de dimisión el domingo, Davis ha defendido este lunes que no hubiera sido "plausible" que permaneciera en el cargoEn declaraciones a BBC Radio, ha resaltado que un ministro en cualquier Ejecutivo estáde las decisiones del Gobierno, si bien ha argumentado que en este caso él no está conforme con un asunto "central" en sus responsabilidades."La verdad es que hay, y eso es normal. Pero si es algo central, sobre tus políticas, tu departamento (...) es algo más relevante", ha explicado.Pese a ello, ha recalcado que considera que May "es una buena primera ministra" y ha añadido que "tiene que tener", al tiempo que ha asegurado que no planteará un desafío para su mandato."No voy a probar suerteel momento adecuado no sería este,", ha argumentado.Por último, ha destacado que no espera que otros ministros sigan sus pasos, antes de expresar su deseo de que su dimisión "presione al Gobierno a no hacer más concesiones (a la UE)". "Seguiré diciendo que", ha zanjado.