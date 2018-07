Publicada el 11/07/2018 a las 10:59 Actualizada el 11/07/2018 a las 11:00

Liane Hornsey, responsable de Recursos Humanos de Uber Technologies Inc , dimitió este martes tras una investigación sobre cómo manejó lasen la empresa, según informó el consejero delegado de la empresa, Dara Khosrowshahi.La dimisión se produce después de que Reuters contactara con Uber este lunes sobre la investigación no denunciada sobre acusaciones de informantes anónimos de que Hornsey habíainternas de discriminación racial.Hornsey es la responsable del Departamento de Recursos Humanos de Uber y una de las principales portavoces de la empresa en asuntos sobre diversidad y discriminación yKhosrowshahi no ofreció detalles sobre las razones de la dimisión, pero se refirió a ella en un correo electrónico dirigido a los empleados comoHornsey reconoció en un correo electrónico a su equipo en Uber que su dimisión "viene un poco inesperada para algunos de ustedes, pero llevo pensado en esto durante un tiempo", sin ofrecer tampoco detalles.