Stoltenberg confía en el éxito de la cumbre de la OTAN a pesar de los desacuerdos con Trump

Publicada el 11/07/2018 a las 11:18 Actualizada el 11/07/2018 a las 12:36

Trump carga contra Alemania

El secretario general de la OTAN , Jens Stoltenberg, se mostró convencido a su llegada a la cumbre de líderes de la Alianza que comienza este miércoles en Bruselas, de que lograrán resultados y demostrarán que, a pesar de las fricciones que puedan provocar los desacuerdos con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, informa Europa Press."Esta cumbre es particularmente importante porque hacemos frente a amenazas sin precedentes y al mismo tiempo vemos que hay desacuerdos entre los aliados. Por esoy que podemos hacer cosas juntos", afirmó en declaraciones a su llegada.La cuestión que más separa a los socios es el reparto de la carga financiera, un asunto sobre el que Trump no ha ahorrado en quejas a sus colegas.El secretario general de la Alianza, sin embargo, es optimista y aseguró que a pesar del "mensaje directo" del estadounidense, están de acuerdo en lo fundamental. "Todos estamosy es lo que estamos haciendo", afirmó.El noruego recordó que tras décadas de recortes, la tendencia se ha revertido y de acuerdo con los planes nacionales presentados por los países miembro para alcanzar el objetivo de gastar unpara 2014, la Alianza ingresará para entonces unos 266.000 millones de dólares adicionales.Además de la cuestión financiera, Stoltenberg espera acordar este miércoles con los 29 jefes de Estado y de Gobierno la puesta en marcha de las fuerzas de despliegue inmediato, también llamada, que consiste en en garantizar la disponibilidad en un máximo de 30 días de 30 escuadrones de aviones de combate, 30 batallones mecanizados y 30 navíos de guerra. El objetivo es atender varios focos de conflicto al mismo tiempo.Sin embargo, la cumbre arrancó agitada. Durante el desayuno previo al encuentro que Trump mantuvo con Stoltenberg, el presidente estadounidense aseguró que Alemania es "cautiva" de Rusia porque "entre el 60 y el 70% de la energía" que necesita el país procederá de Moscú a través del nuevoAlgo que, en opinión de Trump, es "inapropiado" y que supone "el pago de millones y millones de dólares al año" a Moscúa Alemania y otros países europeos de la supuesta amenaza rusa.Pocas horas después, la ministra de Defensa germana,, respondió al mandatario estadounidense que "Alemania no es prisionera de Rusia". "Tenemos muchos asuntos con Rusia, no hay ninguna duda", explicó la alemana en uno de los eventos paralelos al encuentro de los jefes de Estado y de Gobierno de la Alianza Atlántica. Sin embargo, añadió que se debería "mantener lasin hacer preguntas".