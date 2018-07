Irlanda prohibirá la importación de bienes producidos en asentamientos de Israel

Publicada el 12/07/2018 a las 09:34 Actualizada el 12/07/2018 a las 10:35

Passed! Thank you for all the messages of support.. this is a first step, but an important one. Today we state strongly: Ireland will always stand for int humanitarian law, justice & human rights. Onwards. pic.twitter.com/dO23n3T8ag — Frances Black (@frances_black) July 11, 2018

The Irish Senate has given its support to a populist, dangerous and extremist anti - Israel boycott initiative that hurts the chances of dialogue between Israel and the Palestinians; it will have a negative impact on the diplomatic process in the Middle East. @IsraelinIreland — Emmanuel Nahshon (@EmmanuelNahshon) July 11, 2018

El Senado de Irlanda ha aprobado este miércoles unproducidos en las Territorios Palestinos Ocupados , un paso más para su aplicación.Según las informaciones recogidas por el diario local The Irish Times la votación se ha saldado con, tras lo que se ha registrado una sonora ovación.El proyecto, planteado por la senadora independiente France Black , ha recibido ely varios independientes.La propia Black ha resaltado que más dely ha recordado que "pese a que los asentamientos han sido condenados como ilegales continuamente por la UE, la ONU y el Gobierno irlandés", se sigue comerciando con bienes producidos en ellos."Desde hace 25 años, Irlanda y la UE han emitido un comunicado tras otro para condenarlos, pero", ha dicho, antes de recalcar que este proyecto En este sentido, ha resaltado que es "importante" hacer esta matización y ha reiterado que slos que se verían afectados por la medida.En respuesta, el secretario general de la Organización para la Liberación de Palestina (OLP), Saeb Erekat, ha aplaudido la decisión del Senado irlandés, que ha descrito como ""El Senado irlandés ha enviado un, y particularmente al resto de la UE: el mero hecho de hablar sobre una solución de dos estados no es suficiente si no se toman medidas concretas", ha defendido.Así, ha argumentado que aisraelíes "sonal derecho de los palestinos a la autodeterminación", tal y como ha informado la agencia palestina de noticias WAFA."Si algunos países de la UE quieren seguir animando la cultura de impunidad de Israel,legítimas como la aprobada por el Senado irlandés", ha remachado.Por su parte, el portavoz del Ministerio de Exteriores, Emmanuel Nahshon , ha criticado la votación del Senado irlandés y ha argumentado que "ha dado su apoyo a una iniciativa populista, peligrosa y extremadamente anti israelí".En un mensaje en su cuenta oficial en la red social Twitter, Nahshon ha resaltado que la aprobación del proyecto "daña las oportunidades de diálogo entre israelíes y palestinos" y "en el proceso diplomático en Oriente Próximo".