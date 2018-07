Reino Unido propone libertad de movimiento para ciudadanos de la UE a cambio de facilidades aduaneras

Publicada el 12/07/2018 a las 15:30 Actualizada el 12/07/2018 a las 15:55

El Gobierno de Theresa May ha publicado este jueves el esperado Libro Blanco en el que plantea, que se basa en que haya cierta movilidad de personas a cambio de facilitar el trámite aduanero para algunos productos. Informa Europa Press.Downing Street propone que, siempre que sea por turismo o para trabajos temporales, que los jóvenes europeos puedan estudiar en las aulas británicas y que "la gente con talento" de las empresas pueda moverse libremente del país a la UE y viceversa."La futura alianza económica debe, por tanto, proporcionar acuerdos recíprocos, consistentes con el final de la libertad de movimiento", incluyendo medidas para "", reza el Libro Blanco, según informa The Guardian. En este sentido, propone redactar "un libro común de reglas" para fijar los estándares para alimentos y bienes tras el Brexit de modo que puedan "facilitar" los trámites aduaneros. Reino Unido, señala, podría recaudar las tarifas británicas y comunitarias para todos los bienes que entraran en el país.Eso, dado que existiría una especie de "territorio aduanero combinado" que garantizaría a Reino Unido el control de sus propias tarifas respecto a los productos procedentes de otras partes del mundo, esgrime.May ha defendido en la introducción del texto la necesidad de enfocar las negociaciones con la UE "". "Este es el espíritu con el que el gabinete ha acordado un camino a seguir en Chequers", ha añadido, enfatizando la unidad del Gobierno tras las dimisiones de los ministros para el Brexit y Exteriores.El sucesor de David Davis en la cartera para el Brexit, Dominic Raab, ha afirmado que "este es el enfoque correcto". "Dejar la UE implica desafíos y oportunidades.", ha subrayado.La posición de May, provocando la dimisión de Davis y de Boris Johnson. El ex ministro de Exteriores ha alertado de que esta propuesta convertiría a Reino Unido en una "colonia" de la UE.