Una galería de Londres vende un Banksy por 1,6 millones de euros

Publicada el 12/07/2018 a las 11:00 Actualizada el 12/07/2018 a las 11:50

La galería Lazinc de Londres ha vendido ya las primeras piezas de lade Banksy , por una de las cuales(alrededor de 1,6 millones de euros) en la preventa habilitada.Pese a que la muestra no se abrirá al público hasta este jueves 12 de julio, Lazinc ya ha habilitado una apertura VIP 24 horas antes donde se han producido las, con precios que van desde el medio millón de libras hasta los 1,5 millones de libras (de 565.000 euros a 1,6 millones de euros), según recoge Europa Press de The Art Newspaper No obstante, no todas las obras que actualmente se exhiben en Lazinc están oficialmente a la venta. Desde la galería se calcula que obras como Show Me the Monet (2005) y Media at War (2006) tienen un precio estimado que no baja de los 5 millones de libras esterlinas (5,65 millones de euros).También se muestran ediciones de 25, como Girl and Balloon (2003) y Flower Thrower (2003), valoradas inicialmente en 250 libras (282 euros).de una obra en subasta de Banksy actualmente(1,6 millones de euros), vendida en Sotheby's en 2008.