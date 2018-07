May advierte de que si los conservadores no la apoyan podría "no haber Brexit"

Publicada el 16/07/2018 a las 09:05 Actualizada el 16/07/2018 a las 09:32

La primera ministra británica, Theresa May , ha advertido este domingo a los disidentes de su partido de quey ha defendido la posición negociadora pactada recientemente entre los miembros de su gabinete para un Brexit "blando"."Mi mensaje al país este fin de semana es sencillo: necesitamos mantener la vista en el premio. Si no,, ha afirmado May en un mensaje publicado en Facebook Este discurso parece respaldar los análisis quedespués de las dimisiones de su ministro para el Brexit, David Davis , y su ministro de Asuntos Exteriores, Boris Johnson Este domingodimitió otro asesor gubernamental, Robert Courts, quien también es diputado, con el argumento de quePara May, su propuesta de acuerdo para un "movimiento de mercancías sin fricciones" es la "" paray el proceso de paz y preservar así laDavis le ha reprochado que es "un argumento sorprendentemente deshonesto" y ha asegurado que esta versión del Brexit permitiría a la UE"Que no quepa duda: con la actual propuesta del Gobierno seguiremos con los dedos pillados y la UE lo utilizará sin piedad para castigarnos por marcharnos y perjudicar nuestra futura competitividad", ha advertido.