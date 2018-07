Publicada el 20/07/2018 a las 09:00 Actualizada el 20/07/2018 a las 10:17

Contra los "egoísmos nacionales"

España siempre ha actuado como un "estado fundador"

Memoria, entendimiento y voluntad

El presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, ha hecho este jueves unaen la que, además, ha advertido de la combinación entre nacionalismo y populismo: "Conducen a la ceguera y a la guerra, siempre ha sido así", ha dicho, recordando palabras del presidente francés François Mitterrand.Juncker ha impartido la XIV Lección Conmemorativa Carlos Amberes , pronunciada en la sede de esta fundación, ante el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quey el comisario europeo Miguel Arias Cañete. Juncker ha hablado sin papeles, en principio sobre las "Nuevas perspectivas para el futuro de la UE", y al r ey Juan Carlos le ha mencionado en un momento en el que hablaba de la Transición española, al momento en que "España decidió no sufrir la historia sino hacer historia"., ha dicho,a los que "tras la dictadura tomaron la historia en su mano",. "Es un gran rey, quiero decirlo aquí, un gran rey del que toda Europa puede estar orgullosa", ha añadido. Para Juncker,Antes del acto, el presidente del Ejecutivo comunitario ha sido recibido en audiencia esta tarde por el rey Felipe VI y después ambos se han reunido con el Patronato de la Fundación Carlos de Amberes, queEn la sede de la fundación, tanto Juncker como Pedro Sánchez han hecho un, ante sus críticos internos y también ante el alejamiento del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que ha situado a la UE como "enemigo".Europa, ha dicho Sánchez, tiene intención de "no ser enemiga de nadie, sino", convencido de que esa es una meta que solo se podrá alcanzar "desde la superación de los egoísmos nacionales". El jefe del Ejecutivo asume que ese es el mensaje que Juncker le trasladará a Trump cuando le visite en Washington: "dejar claro que Europa siempre será amiga de sus aliados yJuncker, por su parte, ha reconocido que a él le sorprendió esa afirmación de Trump porque, ha explicado, élde que Estados Unidos y Europa eran "hermano y hermana", pero que en todas las familias "llega el momento en que el hermano mayor no respeta al pequeño". Según ha dicho, se propone explicarle a Estados Unidos quey ha sufrido mucho "para ponerse de acuerdo sobre lo que hay que hacer juntos"."Le diremos que queremos seguir fieles a lo que hemos construido", ha dicho, recalcando que lo que está en juego es. También ha defendido losde sus detractores dentro de Europa, primero por el empleo que crean y segundo porque se hacen respetando "valores y principios".Y además, ha advertido, porque Europa es el continente más pequeño, y en términos relativos cada uno de sus países seguirá perdiendo peso en población y en PIB. Juncker ha remarcado que Europa "no está contra las naciones", sino que éstas "están para durar", y queSánchez, por su parte, ha clamado en varias ocasiones contra los "egoísmos nacionales". El presidente de la Comisión ha dicho que"mientras otros vuelven la espalda a los demás" y ha recalcado que, a diferencia de algunos de éstos, y es "de los que hacen avanzar Europa".El mandatario español ha apelado a Europa como "espacio idóneo para afrontar desafíos que superan la capacidad de los Estados miembros" y ha recordado que tambiénque encontró una solidaridad que nunca va a olvidar en Europa y en América".Ahora, ha asegurado que España se reconoce "profundamente" en Europa "frente al retorno a la falsa seguridad de las fronteras nacionales, y ha destacado los principios morales del proyecto europeo, el imperio de la ley y el respeto de los derechos humanos, que debe traducirse en medidas como laSánchez ha descrito el proyecto europeo a partir de lo que, ha dicho, "los antiguos" consideraban las "tres facultades del alma":Para empezar, ha propuesto que el relato de la construcción europea tenga en cuenta las lecciones del pasado, la memoria de queDespués, ha apelado al entendimiento para recalcar que hay que seguir avanzando en la construcción de Europa con iniciativas como la política migratoria común —donde ha valorado el apoyo de Juncker—, reforzar la Unión Económica y Monetaria, y pilar europeo de derecho sociales. Y por últimoencarnada por Juncker, a quien le ha expresado su aprecio pese a que ambos pertenecen a familias políticas diferentes.El presidente del Ejecutivo comunitario, fiel a su carácter bromista, no ha dudado en contestarle que él ya ha demostrado ser democristiano, mientras quCon todo, ha estado de acuerdo en que no son las familias políticas las que hacen historia, sino las personas alcanzando acuerdos.Juncker también ha bromeado con la "larga ocupación española" de Luxemburgo y con cómo agradece a la ministra de Economía, Nadia Calviño , que d, en alusión al proyecto de perspectivas financieras.