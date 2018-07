Cuba se orienta hacia el socialismo en el proyecto de su nueva Constitución

Publicada el 22/07/2018 a las 13:29 Actualizada el 22/07/2018 a las 13:30

Luz verde para el matrimonio homosexual

El proyecto de la nueva Constitución cubana mantiene alcomo la principal fuerza dirigente, pero al mismo tiempo establece como objetivo la construcción de un sistema basado en elen lugar del comunismo, según comunicaron este sábado altos funcionarios del Gobierno. Además, se debatirá acerca delen la sociedad cubana.Cuba está reemplazando su Constitución de la era soviética por unaque refleje e implemente una serie de transformaciones políticas y económicas diseñadas para hacer sostenible su, uno de los últimos que existen a nivel mundial. La propuesta tiene como objetivo otorgar un mayor reconocimiento legal a las pequeñas empresas que han florecido en el país tras las reformas de mercado emprendidas por eldurante los últimos 10 años.El texto, que está siendo debatido este fin de semana por unos, apunta a fortalecer las instituciones políticas y crea una estructura de liderazgo más colectiva luego de casi 60 años de gobiernos encabezados por el fallecido expresidente Fidel Castro y su hermano menor Raúl.Raúl Castro, de 87 años, entregó la presidencia en abril a Miguel Díaz-Canel , de 58 años, aunque mantiene su puesto como jefe del Partido Comunista hasta el año 2021. También lidera la comisión encargada de reformar la Constitución. Bajo el nuevo texto, el presidente ya no sería el jefe del Consejo de Estado y de Ministros, según Acosta. En cambio, se crea el cargo de primer ministro.El borrador establece límites a laen el cargo para los presidentes, que deberán ser menores de 60 años cuando asuman por primera vez y no pueden ejercer durantede cinco años sucesivos. Por su parte, el proyecto omite una cláusula de la actual Constitución sobre el objetivo de construir una "sociedad comunista"., sino que en nuestra visión pensamos en un país socialista, soberano, independiente, próspero y sostenible", explicó elm presidente de la Asamblea Nacional. El órgano parlamentario también aprobó el nuevo gabinete que acompañará durante cinco años la gestión del mandatario Díaz-Canel.El proyecto de la nueva Constitución de Cuba dará luz verde al debate sobre la, sin especificar su sexo, según ha anunciado este sábado el secretario del Consejo de Estado cubano,, ante unos 600 diputados de la Asamblea Nacional.La Constitución vigente de la era soviética de, modificada en, define el matrimonio como la unión concertada voluntariamente entre un hombre y una mujer "a fin de hacer una vida en común". Ahora, Cuba ha impulsado en los últimos años losy actualmente permite las operaciones quirúrgicas de cambio de sexo en la isla."Creo que los principios deque tiene nuestro proyecto se refuerzan con esa posibilidad del matrimonio entre dos personas", declaró el secretario del Consejo de Estado al abordar el análisis del proyecto. Acosta, quien es uno de los artífices en la preparación del texto, ha puntualizado que "hay alrededor de 24 países que tienen incorporados este concepto y nosotrosa este asunto cuando estamos conformando la Constitución".En América Latina a las parejas del mismo sexo se les han permitido casarse en Argentina, Brasil, Colombia, Uruguay y algunas partes de México en los últimos años, a pesar de la"Como ya en la Constitución de 1976 estaba establecido el matrimonio heterosexual (...), entonces creo que tenemos el deber de situarmucho másque garantice derechos que hasta el momento no hemos estado garantizando", ha explicado a la televisión local la diputada, hija del expresidente Raúl Castro e impulsora de los derechos de la comunidad LGBT en la isla.