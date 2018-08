Publicada el 08/08/2018 a las 19:00 Actualizada el 08/08/2018 a las 20:30

info Libre

Hoy hemos recogido a Francisco Canales en Barajas (Madrid). Canales era tripulante del velero #Freedom que fue asaltado en aguas internacionales por Israel cuando iban Rumbo a #Gaza para romper el Bloqueo #SOSFuturoDignoParaPalestina pic.twitter.com/YYkTTtKXD1 — Rumbo a Gaza (@rumboagaza) 8 de agosto de 2018

Francisco Canales es concejal de Alájar (Huelva) por una agrupación de electores próxima a Podemos y se integró en la tripulación de la Flotilla de la Libertad hasta que fue apresado por militares israelíes en aguas internacionales. El barcoque perdura desde 2008. Este miércoles ha llegado al aeropuerto de Barajas alrededor de las 11 de la mañana. “Aunque ha sido muy duro y estemos muy cansados, esperamos que haya servido de algo”, confiesa el activista después de ser capturado y deportado a España.habla con Canales tras su regreso.El objetivo era entregar el material médico, romper el bloqueo de Israel en la Franja de Gaza y entregar el barco a una asociación de pescadores de Gaza y ninguno de los objetivos los hemos podido llevar a cabo. Hemos sido apresados en aguas internacionales, realmente Israel nos ha detenido a 33 millas de las costa —en aguas internacionales— cuando fuimos asaltados por las fuerzas israelíes y llevados hasta el puerto de Ashdod en Israel.Éramos 12 personas, de profesiones muy distintas: dos periodistas, uno británico y un español, y nacionalidades muy diversas: Francia, Canadá, Alemania y Suecia. El barco zarpó en mayo pero se fueron incorporando en diferentes etapas y se han bajado según las condiciones de cada uno. Yo me incorporé en Nápoles a mediados de julio para hacer el último trayecto formando parte de la tripulación que tiene el barco. Decidí hacer esta travesía porque había colaborado con Mujeres Rumbo a Gaza con la flotilla de las mujeres y debido a mis condiciones, que estoy involucrado en movimientos ecologistas y derechos humanos, se me plantea la posibilidad de participar debido a mis conocimientos de náutica para llevar el barco. Lo veo como una causa muy necesaria y siempre que he podido me he puesto a disposición de la organización.R.: Hay cosas que sustrajeron del barco. Todo lo que han querido lo han robado, aquello que era de interés para ellos. No tengo ni idea de cómo la asociación de la campaña podrá recuperarlo, quizás a través de la Embajada.Desde mi punto de vista, han estado bastante pendientes. El cónsul insistió en venir a vernos y de hecho, en cuanto pudo vino a verme al centro de detención. Toda la información de la que han dispuesto la han estado dando a mi familia y la organización. Hizo falta una actitud de denuncia pública del Ministerio de Exteriores frente a lo que ha sido el ataque militar en aguas internacionales.e subieron al barco y se hicieron con su control. En ese momento empezaron los registros, incautando nuestras cosas se dispusieron a remolcarnos, llevándonos directamente en el barco. Nos mantuvieron en la cubierta rodeados por las fuerzas militares hasta donde tenían preparados 7 barcos militares. Al barco subieron alrededor de 15 militares en la primera intervención, que venían con perros. Tres cuartos de hora después entraron otro tipo de fuerzas especiales, todos ellos con armas de asalto. Mientras nosotros seguíamos retenidos en la zona de la bañera, continuaron con el registro, incautando cámaras y rompiendo todo lo que fueran aparatos electrónicos. Nos sometieron a un registro exhaustivo y nos mantuvieron sentados todo el trayecto, que fueron 3 o 4 horasVamos a reclamar los objetos personales y por supuesto vamos a pedir la devolución de los barcos. Iniciaremos un proceso legal porque de todos los barcos que ha incautado Israel solo se devolvió el Mariam, que estaba en un estado deplorable, para el desguace.