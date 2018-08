Erdogan acusa a EEUU de dar la espalda a Turquía y advierte de que su relación corre peligro

Publicada el 11/08/2018 a las 19:04 Actualizada el 11/08/2018 a las 19:21

El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan , ha acusado a su homólogo estadounidense, Donald Trump , de "dar la espalda" a su país, aliado de la OTAN, como recordó, al aplicar una subida de aranceles contra la economía turca en represalia por la negativa a liberar al, acusado de simpatizar con el golpismo."Si EEUU nos está dando la espalda,, lo sentimos. Nosotros vamos a continuar nuestro camino", ha declarado Erdogan a una multitud de seguidores en la ciudad costera de Rize, en el Mar Negro. "Este tratamiento por parte de Estados Unidos a sunos ha enfadado, nos ha", ha aseverado Erdogan en unos comentarios recogidos por el diario turco Hurriyet . "Nosotros solo nos inclinamos ante Dios. Me dirijo a EEUU una vez más: Es una lástima. Están cambiando a un socio estratégico de la OTAN con un pastor", ha añadido el mandatario.Después de recordar laamistosas, el presidente turco ha llegado a advertir de que "a menos que Estados Unidos comience a respetar lay demuestren que comprenden los peligros que enfrenta nuestra nación, nuestra asociación podría estar en peligro". El presidente turco comparó el intento de golpe de 2016 en Turquía con el, y señaló que Estados Unidos no "condenó inequívocamente el ataque ycon los líderes electos de Turquía" tras el golpe fallido, del que Erdogan acusa al clérigo–exiliado precisamente en el estado norteamericano de Pennsylvania–.Horas antes, en un artículo de opinión para el New York Times , Erdogan ha expresado casi palabra por palabra las mismas opiniones, que ha extendido al ámbito de la. "Otra fuente de frustración", ha dicho, es el apoyo de Estados Unidos a las(YPG) –principal milicia kurda de Siria–, que ha sido fundamental para derrotar a Estado Islámico.Así, Erdogan ha insistido en que las YPG son "la rama siria" del(PKK), considerado una organización terrorista por ambos países y la UE. "Mi Gobierno ha compartido reiteradamente con funcionarios estadounidense nuestra preocupación por su decisión de entrenar y equipar a los aliados del PKK en Siria. Desafortunadamente, nuestras palabras han encontradoy las armas estadounidenses se siguen usando para atacar civiles y miembros de nuestras fuerzas de seguridad en Siria, Irak y Turquía", ha denunciado.