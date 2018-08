La oposición venezolana denuncia que uno de sus diputados fue drogado para que confesara

Publicada el 11/08/2018 a las 12:25 Actualizada el 11/08/2018 a las 12:26

Orden internacional

La oposición venezolana ha denunciado que el líder estudiantil, detenido por su presunta implicación en el atentado perpetrado hace una semana en Caracas contra el presidente, Nicolás Maduro , fuey acusara también a su compañero de partidoRequesens fue detenido el pasado martes por agentes del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) acusado de "intento de magnicidio"El viernes se supo de él por primera vez en un vídeo exhibido por el ministro de Comunicación, Jorge Rodríguez, en rueda de prensa en el que Requesens dice que"Desde hace varias semanas fui contactado por Julio Borges, quien. Me contacté con él a través de la mensajería. Yo estaba en San Cristóbal", dice Requesens en las imágenes.Poco después, el periodista venezolano Alberto Rodríguez difundía por redes sociales otro vídeo que, según explicó, le habían entregado funcionarios del Sebin "indignados" con el trato dado a Requesens. En esta grabación,"El Juan Requesens que hoy habló no es el que todos conocemos, no es ese joven guerrero, sino una sombra llevada por químicos o amenazas a que tenga que decir lo que el régimen quiera que diga.", ha dicho Borges en una transmisión en directo por redes sociales.Fuentes de Primero Justicia, el partido de Requesens y Borges, han contado al diario venezolano El Nacional que el activista universitario fueFamiliares y amigos de Requesens han aseverado desde su cuenta en Twitter que. "Denunciamos ante los organismos nacionales e internacionales la tortura a la que está siendo sometido el parlamentario", han remachado.Tras la rueda de prensa de Rodríguez, Requesens era trasladado del Helicoide, sede del Sebin en Caracas, al Palacio de Justicia. Sin embargo, su hermana Rafaela, que fue detenida el mismo día pero liberada horas después, ha indicado que la audiencia ha sido aplazada al lunes y queEl Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) también ordenó capturar a Borges pero el también diputado está en Colombia desde el pasado martes para asistir a la toma de posesión de Iván Duque. Rodríguez anunció el viernes queEntretanto, la Asamblea Constituyente, órgano en control del chavismo,