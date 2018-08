Publicada el 20/08/2018 a las 11:33 Actualizada el 20/08/2018 a las 12:20

La actriz y directora Asia Argento , una de las primeras que el pasado año acusó a Harvey Weinstein y abanderada del movimiento #MeToo , pagó, según asegura The New York Times y recoge Europa Press. Según los documentos obtenidos por dicha publicación, la actriz acordó pagar en abril de este año dicha cantidad el noviembre pasado a Jimmy Bennett que interpretó al hijo de la actriz en 2004 en El corazón es mentiroso.Supuestamente Bennett, quien había cumplido 17 años dos meses antes, tuvo una reunión con la cineasta en una habitación de hotel de California en mayo de 2013 -la edad de consentimiento en este estado es de 18-. El joven actor aseguró que entonces. Según The New York Times, Argento le ofreció alcohol, le besó, le empujó sobre la cama, le bajó los pantalones y le realizó sexo oral. A continuación, se subió encima de él y mantuvieron relaciones sexuales.Los documentos, que fueron enviados a The New York Times a través de correos encriptados por una parte no identificada, incluyen. Como parte del acuerdo, Bennett, que ahora tiene 22 años, entregó la fotografía y sus derechos de autor a Argento, ahora de 42. Tres personas familiarizadas con el caso dijeron que estos documentos eran auténticos.En esta fecha, 9 de mayo de 2013, la actriz compartió en su cuenta de Instagram varias fotos con Jimmy Bennett. En ellas,. Y es que, tal y como explica este medio estadounidense, a lo largo de los años desde que compartieran pantalla en 2004, ambos se referían entre ellos en entrevistas y publicaciones en redes sociales como madre e hijo.El abogado de Bennett le había enviado a Argento la. Los ingresos del actor cayeron de 2,7 millones de dólares en los cinco años anteriores al promedio de 60.000 desde entonces, según los documentos. Bennett atribuye la caída de sus ingresos al trauma del encuentro sexual con Argento.El periódico también cita una carta de la abogada de Argento detallando tanto el acuerdo monetario como un cronograma de. El actor, que ha trabajado en Hollywood desde que tenía seis años, ha aparecido en filmes como La morada del miedo, Firewall, Poseidón y Hostage.Desde que presentó en noviembre las acusaciones sobre Weinstein , Asia Argento se ha convertido en una figura destacada en el, asegurando que fue violada por el productor en el festival de Cannes en 1997.