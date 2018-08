Asia Argento señala que se trata de una "persecución" hacia su persona: "Nunca he tenido ninguna relación sexual con Bennet"

Publicada el 21/08/2018 a las 18:52 Actualizada el 21/08/2018 a las 19:47

La actriz y directora italiana Asia Argentocon el actor Jimmy Bennet, según se desprende de un comunicado de la propia actriz publicado por el periodista Yashar Alí en Twitter y recogido por varios medios internacionales, informa Europa Press.De esta forma, Argentocon Bennet, con el que trabajó en la película El corazón es mentiroso en 2004 y quien ha asegurado que la actriza cambio de su silencio."Niego y me opongo a la información del artículo del 20 de agosto de 2018 del New York Times que ha circulado tanto por la prensa nacional como por la internacional", ha afirmado la actriz en el comunicado para añadir que "se siente realmente sorprendida y dolida" al haber leído "estas noticias que son absolutamente falsas".Asimismo, señala que se trata de unay que asumirá todas las iniciativas que aboguen por su seguridad en los "lugares competentes".La actriz italiana de 42 años ha explicado también que ambos mantuvieron una relación de amistad durante años y ha reconocido que sí le dio dinero pero no para acallar el supuesto abuso sexual , si no por que él se lo pidió comoen un momento en el que estaba sufriendo "problemas económicos muy graves".Según la información publicada por The New York Times , Bennett, quien había cumplido 17 años dos meses antes, tuvo una reunión con Argento en una habitación de hotel de California en mayo de 2013. El joven actor aseguró que entonces la actriz le agredió sexualmente. El abogado de Bennett le había enviado a Argento laen daños y perjuicios por el impacto emocional, salarios perdidos, asalto y agresión.Los ingresos de Bennett cayeron de 2,7 millones de dólares en los cinco años anteriores al promedio de 60.000 desde entonces, según los documentos.del encuentro sexual con Argento.Desde que presentó en noviembre las, Argento se convirtió en una figura destacada en el movimiento #MeToo , asegurando que fue violada por Weinstein en el festival de Cannes en 1997.