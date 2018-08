El Senado de Argentina autoriza el registro de las propiedades de la expresidenta Cristina Fernández

Publicada el 23/08/2018 a las 11:34 Actualizada el 23/08/2018 a las 12:12

este miércoles por unanimidad lapor el juez federal Claudio Bonadiola expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Fernándezcontra ella, la última de las cuales ha sido bautizada como los '', en alusión a los registros que llevaba el chófer Óscar Centeno y en los quepresuntamente liderada por el matrimonio Kirchner.Bonadio solicitó el registro de varios inmuebles propiedad de la exmandataria, peroo no a dicha petición.este martes a sus compañeros senadores dcon el objetivo deque, en su opinión, se habría montado en torno a un caso de presuntos sobornos."No tengo ningún inconveniente en", afirmó Fernández en una carta pública dirigida a los senadores.Fernández, no obstante, impuso varios condicionantes a los registros, de tal forma que, por ejemplo, no haya cámaras durante estas operaciones para evitar así la difusión posterior de imágenes "con clara intención de humillación y hostigamiento". TambiénLa expresidenta instó, además, a que "Bonadio no rompa nada" y l, para evitar su rotura, habida cuenta de la "espectacularidad mediática" que habría marcado los registros anteriores, en palabras de Fernández.La lista de peticiones incluye también un llamamiento para que"Si encuentran lingotes de oro, millones de dólares o piedras preciosas en bolsas, se los pueden llevar, pero si encuentran un anillo o un collar, está claro que son objetos de mi uso personal", ironizó la exmandataria.