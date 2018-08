Trump advierte de un colapso de los mercados en caso de ser sometido a un juicio político

Publicada el 23/08/2018 a las 17:10 Actualizada el 23/08/2018 a las 17:11

Defensa de Manafort

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump , ha advertido este jueves de que "el mercado colapsaría" si se inicia un proceso decontra él en el Parlamento, después de que su exabogadohaya reconocido que cometió irregularidades durante la campaña previa a las elecciones de 2016."No sé cómo se podría juzgar a alguien que está haciendo un muy buen trabajo", ha esgrimido Trump, en una entrevista con la cadena Fox News en la que ha salido al paso del debate abierto tras la confesión de Cohen , del que el presidente ha intentado desmarcarse en los últimos días."Si alguna vez me juzgaran, creo que el mercado colapsaría, creo que todo el mundo sería muy pobre", ha añadido el mandatario, firme defensor de unas reformas económicas que, en su opinión, han revertido el declive en que habían sumido los demócratas a Estados Unidos.Cohen ha admitido bajo juramento que pagó grandes sumas de dinero a la actriz porno Stormy Daniels y a la modelopor orden de Trump y en plena campaña. Ambas mujeres han asegurado que mantuvieron relaciones con el ahora presidente, que ha desmentido ser el instigador de dichos pagos y ha negado que estos supusiesen delito alguno.Por ahora los principales líderes del Partido Demócrata se han mostradocontra el presidente en el Congreso, un proceso complejo y al que solo se ha recurrido en dos ocasiones en Estados Unidos, contra Andrew Johnson en 1868 y Bill Clinton en 1998.El repudio público de Trump hacia Cohen contrasta con la férrea defensa de su exjefe de campaña Paul Manafort , condenado esta semana por ocho cargos, entre ellos. El presidente no ha ocultado que tiene la potestad para indultarlo.Trump ha aprovechado la entrevista para reiterar sus críticas contra el Departamento de Justicia y contra el fiscal general,, al que no perdona que se recusase en las investigaciones abiertas por la presunta injerencia de Rusia en las elecciones . Trump se siente víctima de una "caza de brujas" y culpa de ella tanto a la oficina de Sessions como al FBI."Puse a un fiscal general que no se ha hecho con el control del Departamento de Justicia", ha dicho Trump, para acto seguido matizar que prefiere no interferir en los asuntos de dicha oficina. "Seguiré sin implicarme y quizás sea lo mejor", ha apostillado el mandatario.