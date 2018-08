Publicada el 25/08/2018 a las 12:33 Actualizada el 25/08/2018 a las 13:02

Volver a Birmania

La amenaza del monzón

Un futuro incierto

Cientos de miles de refugiados rohinyásaclarar las dudas de un futuro incierto. Hace un año, se vieron obligados ade Rajine para escapar de la violenta represión que siguió a una serie de ataquesy, pese a los esfuerzos de las agencias internacionales y los riesgos derivados de la, la situación sigue estancada. Informa Europa Press.Alrededor de un millón de personas viven comoen territorio bangladeshí, de las cualesllegaron en la oleada que comenzó hace un año . El 25 de agosto de 2017, el Ejército de Salvación Rohingya de Arakán (ARSA) provocó decenas de muertos y prendió la mecha de una tragedia que prosigue a día de hoy.Los rohinyás, una minoría musulmana apátrida e históricamente marginada en Birmania, escaparon de una violenta represión marcada por los, lasy la, si bien la opacidad con la que ha respondido el Gobierno birmano hace imposible para las organizaciones internacionales tener una visión clara de lo ocurrido –a día de hoy el acceso a Rajine sigue estando vetado–.El Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados (), el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo () y el Gobierno de Birmania pactaron una hoja de ruta para facilitar el retorno progresivo de los refugiados, siempre y cuando se diesen las garantías de seguridad y servicios en el. Sin embargo, ni siquiera el empeoramiento de las condiciones sobre el terreno por el inicio de la temporada de monzones ha agilizado los compromisos."Los refugiados rohinyás viven en un limbo . No se puede garantizar la seguridad de las familias que retornan a Birmania y en los campos de Bangladesh están recibiendo escaso apoyo internacional", ha lamentado en un comunicado el secretario general del Consejo Noruego de Refugiados,, que ha reclamado un aumento "urgente" de esta asistencia.Un portavoz del Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (),, ha admitido en una entrevista con Europa Press que la situación actual "no es sostenible a largo plazo", entre otras cuestiones porque más de la mitad de los 700.000 refugiados que han llegado en el último año a Bangladesh. Algunas estimaciones hablan de unos 60 nacimientos al día en los campamentos."Todos quieren volver a Birmania", algo sobre lo que el responsable de UNICEF ha dicho no tener "ninguna duda", pero siguen sin saber qué se encontrarán, entre otros motivos porque la mayoría de ellos han perdido a familiares por el camino o directamente no tienen un techo al que regresar. En este sentido, ha admitido que ha habido pocos avances en el plan de retorno impulsado por la ONU."No volveré hasta que los rohinyás puedan tener ciudadanía, losy una compensacón por las casas que ellos quemaron y por mis tierras. No volveré con mi familia hasta que no nos sintamos completamente a salvo ", ha explicado, de 35 años, al NRC.Para Lawson-Tancred, "solo podrá superarse cuando los gobiernos de Bangladesh y Birmania lleguen a un acuerdo para resolverla ", por lo que ha subrayado la importancia de mantener la "presión" y dede quienes viven en la que ya es la mayor zona con refugiados del mundo, superando incluso losde África.La "" que marcó la primera respuesta internacional habría comenzado a. La respuesta humanitaria liderada por la ONU en Bangladesh ha recaudado hasta la fechade los fondos solicitados, ha advertido Médicos Sin Fronteras ( MSF ) esta semana al hacer balance de la situación en el distrito de Cox Bazar.Un portavoz de ACNUR,, ha reconocido a Europa Press que las organizaciones siguen "dependiendo de la generosidad y del apoyo de los donantes internacionales para proporcionar unay mejorar las condiciones de vida para los refugiados y lasen Bangladesh".La emergencia humanitaria se agravó en junio, cuando el inicio de la temporada de monzones provocó las primeras lluvias en unos campamentos que, erigidos en condiciones precarias, están a merced de inundaciones y corrimientos de tierra. De media, el espacio por persona ni siquiera llega a los, lo que agudiza la capacidad de devastación de cualquier mínimo temporal.a su marido y a su hijo por un tiroteo en Rajine, vive ahora en uno de los campamentos con sus dos hijas y reconoce a Oxfam su temor por el mal tiempo. "Esta tienda solo está hecha dey se mueve cada vez que hay fuertes vientos. Hace poco hubo tanta lluvia que se creó un alud sobre nosotros. El baño que hay sobre la colina se desbordó y los restos pasaron al lado de la tienda", explica.ACNUR ha reubicado hasta mediados de agosto aa zonas teóricamente más seguras frente al temporal, pero no todos están conformes con esta posibilidad., entrevistada por UNICEF, deja claro que tanto ella como sus familiares, entre ellos dos nietos, no se moverán: "Si vamos a morir –en Bangladesh–, moriremos en este lugar ".Por su parte, el coordinador general de MSF en Bangladesh,, ha alertado en una nota de la situación de "extrema vulnerabilidad" en unos campamentos donde "las infraestructuras para cubrir incluso las necesidades más básicas de la población no están aún disponibles", lo que "afecta seriamente a la salud y bienestar de las personas."Es inaceptable que la diarrea acuosa siga siendo uno de los mayoresque vemos en los campamentos", ha lamentado. Al menos las campañas de vacunación que se han llevado a cabo en este último año han servido para prevenir losy para contener la propagación de la difteria.Kolovos ha advertido de que las restricciones impuestas sobre los rohinyás "les privan de cualquier posibilidad dey hacen que cada día suponga una lucha innecesaria por sobrevivir". Esto se traduce en unade la ayuda humanitaria y de una tensión constante por no saber qué será de ellos a corto o medio plazo., padre de ocho hijos, confiesa a MSF que ha perdido su fuerza e incluso su capacidad de trabajo por las constantes "" sobre el futuro inmediato. "Si me quedo en este lugar durante diez años (...) o incluso durante un mes, tendré que seguir sufriendo este dolor", afirma.El portavoz de UNICEF se ha mostrado especialmente preocupado por la posibilidad de que haya una "" si la situación se prolonga en el tiempo, en alusión a los miles de adolescentes deque no han recibido una educación formal durante estos últimos meses y que teóricamente están llamados a ser el futuro de sus comunidades.Alrededor deno reciben educación formal y se estima quetienen acceso a alguna forma de educación o capacitación, según World Vision. "Quiero estudiar, pero no puedo porquey ya no tengo la edad para ir a la escuela", cuenta Yajurjanat, una refugiada de 13 años que pasa sus días barriendo, buscando agua y ayudando a su madre a cocinar. El director de World Vision en Bangladesh, Fred Witteveen, ha llamado a no olvidar vidas como la de Yajurjanat: "Los refugiados en los campos quieren quey que todavía están aquí".