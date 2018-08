Al menos cuatro muertos en un tiroteo en un centro comercial de Florida

Publicada el 26/08/2018 a las 23:03 Actualizada el 26/08/2018 a las 23:04

Al menosen un tiroteo ocurrido este domingo en un centro comercial de Jacksonville, en el estado norteamericano de Florida, según la cadena de televisión local WJXT. El tirador ha sido ya abatido y el lugar está siendo registrado. Informa Europa Press."Un sospechoso está muerto en el lugar. En este momento se desconoce si hay un segundo sospechoso", ha informado la Oficina del Sheriff de Jacksonville a través de su cuenta en Twitter (@JSOPIO).Por el momento, aunque la Oficina del Sheriff informa de "varias víctimas mortales" y de que "muchas personas han sido evacuadas".El tiroteo ha ocurrido en el centro comercial The Landing, yporque por el momento no es segura. En el lugar hay ya ambulancias, bomberos y policías. Los heridos han sido trasladados al Memorial Hospital y al UF Health Hospital.. Os pedimos calma. Quedaos donde estáis escondidos. Los SWAT (fuerzas especiales) están realizando un registro metódico dentro de The Landing. Llegaremos a vosotros. Por favor, no vengáis corriendo", ha añadido la Oficina del Sheriff en otro mensaje. Posteriormente insta a las personas que quedan en el interior del centro comercial a ponerse en contacto a través del número de emergencias 911.Las primeras informaciones apuntan a que, donde se celebraba una competición oficial del videojuego de simulación de fútbol americano Madden 19. En la retransmisión del evento a través de Twitch se pueden escuchar los disparos, aunque no hay transmisión de imagen.Medios locales informan de que, extremo que por el momento no ha podido ser confirmado.