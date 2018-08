Ultras organizan una "caza" de extranjeros en una ciudad alemana

Publicada el 27/08/2018 a las 17:05 Actualizada el 27/08/2018 a las 17:37

El Gobierno alemán ha criticado la "caza" de extranjeros vivida el fin de semana en la ciudad de, en el este del país, después de que una manifestación convocada a través de Internet reuniese a simpatizantes de la ultraderecha que querían tomarse la justicia por su mano.El origen de la protesta se remontaría a la madrugada del domingo, cuandoen la que participaron al menos diez personas de distintas nacionalidades. Unas 800 personas se sumaron en el centro de Chemnitz a una protesta contra los "criminales extranjeros" que concluyó en disturbios, según el diario Bild."Lo que pasó ayer en Chemnitz y que en parte se puede ver en algunos vídeos no tiene cabida en nuestro Estado de Derecho", ha afirmado este lunes el portavoz del Gobierno de Angela Merkel , Steffen Seibert, durante una rueda de prensa celebrada en Berlín."Ese tipo de motines y persecuciones de personas que tienen una apariencia diferente u otra nacionalidad o el intento de propagar el odio por las calles no lo toleramos, no tiene cabida en nuestras ciudades y digo en nombre del Gobierno que lo condenamos firmemente", ha apostillado.El, sin embargo, ha recordado que "en Alemania uno no se puede tomar la justicia por su mano y tampoco hay sitio para aquellos grupos que salen a la calle porque quieren propagar odio, intolerancia y extremismo".