Meghan McCain ataca a Trump en el funeral de su padre: "La América de John McCain siempre fue grande"

, la hija del fallecido senador y ex candidato presidencial John McCain , ha dedicado parte de su elegía en el funeral que se celebra hoy por su padre aexhibida por presidente de EEUU y rival de su padre, Donald Trump , como un ejercicio de "retórica barata" derivado de una "vida de privilegio"."La América de John McCain no tiene por qué volver a ser grande porque", ha proclamado McCain en una indirecta al lema de campaña de Trump durante el servicio religioso en la Catedral Nacional de Washington, al que el mandatario no ha sido invitado, aunque sí su hija, Ivanka, y su yerno, Jared Kushner.La rivalidad entre Trump y McCain terminó de desatarse cuando el ahora mandatario, en plena campaña, desdeñó el tiempo que McCain pasó en manos de las fuerzas norvietnamitas durante la Guerra de Vietnam. "", llegó a decir Trump. A partir de ahí, la postura radical del magnate comenzó a chocar constantemente con el republicanismo moderado de McCain, quien llegó aimpulsada por la Casa Blanca."Nos reunimos aquí para llorar el fallecimiento de la grandeza estadounidense. La de verdad, no la de laal que él ofreció con tanta voluntad, ni la de la apropiación oportunista de aquellos que vivieron vidas de consuelo y privilegio", ha añadido McCain."A John McCain no le definió ni la cárcel, ni la Marina, ni el Senado, ni el Partido Republicano, ni ninguno de los actos que realizó en su vida, que fue absolutamente extraordinaria.", ha agregado.Tras McCain presentaron sus últimos respetos el exsecretario de Estado de EEUU, así como los expresidentes de EEUU, por deseo expreso de la familia.