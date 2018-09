EEUU negocia con el presidente de Palestina la creación de una federación jordano-palestina

Publicada el 02/09/2018 a las 17:06 Actualizada el 02/09/2018 a las 17:07

El presidente palestino,, ha confirmado que Estados Unidos le ha propuesto la creación de unacon vistas a un futuro de paz en Oriente Próximo , en lo que se trataría de cierto desvío sobre la solución de paz defendida por el Gobierno palestino, que contemplaría la creación de unrespecto de Israel.Abbas se ha mostradopero ha pedido a EEUU que convenza a Israel para que forme parte de esta. Así, el presidente palestino ha realizado este anuncio tras una reunión con el movimiento israelíy diputados israelíes, según informa el diario hebreo Yedioth Aharonoth "Los dos enviados del presidente de Estados Unidos, Donald Trump , me preguntaron si creía en la posiblidad de una. Les dije que sí, pero me gustaría más unacon Israel, y les pregunté si los israelíes estarían de acuerdo", ha manifestado el presidente palestino. La reunión del domingo con Abbas contó con la presencia del director ejecutivo de Paz Ahora,, el diputado por el partido Meretz–ex director de Paz Ahora– y la diputada de la Unión SionistaSegún la agencia oficial de noticias Wafa también asistierondel partido derechista Likud del primer ministro. "Con quien tengo el problema es con Netanyahu, no con el Likud", señaló Abbas.