Jordania rechaza la supuesta propuesta de EEUU para la creación de una confederación con Palestina

Publicada el 03/09/2018 a las 13:45 Actualizada el 03/09/2018 a las 14:13

Niñas de escuelas palestinas refugiadas en Jordania con una pancarta que reza: "la dignidad no tiene precio".

EEUU asegura que trabaja en un plan de paz

El Gobierno jordanola supuesta propuesta estadounidense para la creación de unay ha recalcado queLa portavoz del Ejecutivo jordano, Jumana Ghneimat, ha resaltado que "una confederación entre Jordania y Palestina", según ha informado el diario local Al Dustur."La posición de Jordania es clara y conocida en este sentido, y", ha zanjado.Las declaraciones de Ghneimat, quien es además ministra de Información, han llegado, confirmara la propuesta estadounidense con vista a un futuro de paz en Oriente Próximo.Hasta el momentopresentado por Washington yAbbas señaló durante sus declaraciones que, pero ha pedido a Estados Unidos que convenza a Israel para que forme parte de esta"Los dos enviados del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, me preguntaron si creía en la posibilidad de una federación con Jordania. Les dije que sí, peroy les pregunté si los israelíes estarían de acuerdo", dijo, sin dar más detalles.Por otra parte,y manifestó que el mandatario estadounidense le trasladó que "con la presencia de fuerzas de la OTAN para garantizar el clima de seguridad en el área".El mandatario palestino resaltó además suy con la necesidad de encontrar una solución a la, según recogió la agencia palestina de noticias Maan.En otro orden de cosas, criticó la decisión de Washington de poner fin a su financiación a la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo (UNRWA), que describió como "el cierre del proceso de paz"."Estados Unidos quiere destruir completamente la UNRWA ", sostuvo, antes de preguntarse "¿cómo es posible abolir la UNRWA por una parte y lograr que los palestinos reciban ayuda humanitaria por otra".Jared Kushner, el yerno y principal asesor de Trump en Oriente Próximo,, al tiempo que aseguró que estaba trabajando en la redacción de un nuevo acuerdo, si bien existen dudas sobre la participación de los líderes palestinos en su redacción."Si el presidente Abbas está listo para volver a la, entonces estamos listos para participar en la discusión, pero si no es el caso, entonces haremos público el plan", avisó.Kushner también hizo comentarios críticos hacia Abbas. Así, dijo que el líder palestino "dice que está comprometido con la paz, y. Sin embargo, reconoció que cuestiona "la capacidad o el deseo del Presidente Abbas de finalizar el trato".El proceso se paz se ha visto sacudido en los últimos meses por varias decisiones de Estados Unidos, entre ellaslo que provocó que Palestina se negara a seguir reconociendo a Washington como mediador.Esteacerca de la necesidad de que el estatus de Jerusalén se decida en unas eventuales negociaciones de paz.La Asamblea General de Naciones Unidas aprobó en diciembre una resolución —con el apoyo de, lo que no tuvo lugar.