El Supremo de Israel reanuda la demolición de la comunidad beduina de Jan al Ahmar en Cisjordania

Publicada el 05/09/2018 a las 10:50 Actualizada el 05/09/2018 a las 11:27

חאן אל אחמר יפונה! אני מברך את שופטי בג"צ על החלטה אמיצה ומתבקשת- אל מול מתקפת צביעות מתוזמרת של אבו-מאזן, השמאל ומדינות אירופה. איש אינו מעל לחוק. אף אחד לא ימנע מאיתנו לממש את ריבונותנו ואחריותנו כמדינה. — אביגדור ליברמן (@AvigdorLiberman) September 5, 2018

El caso de Jan Al Ahmar

El Tribunal Supremo de Israel ha dado este miércoles 'luz verde' a la demolición de la localidad beduina de Jan al Ahmar , ubicada en Cisjordania,contra estos procedimientos.Según las informaciones recogidas por el diario israelí Yedioth Ahronoth , la orden temporal que prohíbe la demolición de la comunidadmomentoEl ministro de Defensa de Israel, Avigdor Lieberman, quien ha felicitado a los jueces por lo que ha descrito como una decisión "valiente y obvia".En un mensaje publicado en su cuenta en la red social Twitter, el ministro israelí ha acusado además de "hipocresía" al presidente de la Autoridad Palestina, Mahmud Abbas, y a los partidos izquierdistas y los países europeos por su postura ante el caso."Nadie está por encima de la ley.y nuestra responsabilidad como estado", ha remachado Lieberman en su tuit.Las fuerzas israelíes se desplazaron a Jan al Ahmar a primera hora del 4 de julio junto con excavadoras, en medio de la resistencia de residentes y activistas palestinos e internacionales. En total,, según la Media Luna Roja.El tribunal ordenó el 5 de julio lapor parte de varios países europeos y después de que un abogado presentara una demanda en este sentido, tras lo que se han sucedido varias vistas antes del fallo de hoy.La localidad, en la que residen cerca de 180 personas, se encuentra ubicada entre los asentamientos de Maale Adumim,El sitio propuesto es, por lo que los residentes no podrían continuar el pastoreo, perdiendo su principal fuente de ingresos.Además, el sitio está a solo varios cientos de metros de una instalación de(un detalle que el estado no mencionó en su respuesta), y la construcción de vías de acceso a él implicaría la expropiación de tierras palestinas, segúnel Centro de Información Israelí para los Derechos Humanos en los Territorios Ocupados, B'Tselem.El Supremo israelí aprobó a finales de mayo su demolición,para evitar la prohibición de edificación por parte de las autoridades de Israel.El juez Noam Sohlberg argumentó que las estructuras habían sido construidas sin permiso de las autoridades israelíes y que por tanto no había motivos para que el tribunal interviniera contra laLieberman afirmó en agosto que las autoridades se estaban preparando paraen el marco de un plan para expandir los asentamientos en la zona.La comunidad está integrada por miembros de la comunidad beduina Jahalin,, en el sur del país.El caso de Jan al Ahmar y Sussia se ha convertido en una de las caras de la lucha de los beduinos contra la expulsión de palestinos delbajo control administrativo y militar de Israel.gracias a una organización no gubernamental italiana para evitar la prohibición de edificación impuesta por las autoridades israelíes.