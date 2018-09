Un nuevo libro sobre Trump describe al presidente como un "peligro" y lo acusa de querer asesinar a Al Asad

Publicada el 05/09/2018 a las 17:15 Actualizada el 05/09/2018 a las 17:16

Un asesor le quitó los documentos para que no los firmara

The Woodward book has already been refuted and discredited by General (Secretary of Defense) James Mattis and General (Chief of Staff) John Kelly. Their quotes were made up frauds, a con on the public. Likewise other stories and quotes. Woodward is a Dem operative? Notice timing? — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 4 de septiembre de 2018

Mattis pone en entredicho la capacidad de Trump

Trump acusa a Woodward de trabajar para los demócratas

The already discredited Woodward book, so many lies and phony sources, has me calling Jeff Sessions “mentally retarded” and “a dumb southerner.” I said NEITHER, never used those terms on anyone, including Jeff, and being a southerner is a GREAT thing. He made this up to divide! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 5 de septiembre de 2018

El nuevo libro del conocido periodista estadounidense Bob Woodward describe al presidente, Donald Trump , como un "peligro" y lo acusa de querer, Bashar al Asad, idea que habría sido ignorada por su secretario de Defensa, Jim Mattis.Woodward, que se hizo famoso en los años setenta tras destapar el caso Watergate , que llevó a la caída del expresidente Richard Nixon,del Gobierno para elaborar el libro.La obra, que se titula Miedo: Trump en la Casa Blanca y aún no ha salido a la venta, detalla lasde Estados Unidos bajo el mandato de Trump, que lleva 20 meses en el poder. En varios pasajes publicados por The Washington Post, diario para el que trabaja Woodward, se puede leer cómo varios asesores de Trumpen un intento por limitar lo que consideran un comportamiento "dañino" por parte del presidente.La publicación describe a Trump como una persona propensa a tener "y dibuja una escena de caos que, según Woodward, se asemeja a un "golpe de Estado administrativo" y un "colapso nervioso" del poder ejecutivo.A pesar de que el magnate neoyorquino ha asegurado que se trata únicamente de "otro mal libro", el ejemplar señala que Trump habría pedido a Mattis que Al Asad fuera asesinado tras el ataque químico perpetrado contra civiles en abril de 2017 en Siria. Mattis habría asegurado que "trabajaría en ello", pero en vez de eso puso en marcha un plan para llevar a cabosin poner en peligro la vida del dirigente sirio de forma personal.La embajadora de Estados Unidos ante Naciones Unidas, Nikki Haley , ha dudado sobre los comentarios que presuntamente habría hecho Trump en relación con Al Asad. "Tengo el privilegio de estar en conversaciones privadas y nunca he escuchado al presidente hablar de asesinar a Al Asad", ha afirmado Haley durante una rueda de prensa, informa Reuters.Entre los supuestos episodios que contiene el ejemplar se encuentra la ocasión en que el asesor económico de Trump, Gary Cohn,que el presidente tenía previsto firmar, la cual suponía la retirada de Estados Unidos de un acuerdo comercial con Corea del Sur.Cohn, que intentó interferir con las políticas proteccionistas de Trump, también tendría la intención de retirar de su mesa un memorándum que conllevaría la retirada de Washington del(TLCAN). "Tan sólo quité el documento de su mesa", ha aseverado Cohn, según recoge el libro.La portavoz de la Casa Blanca,, ha manifestado que el libro no es más que "historias inventadas, muchas de ellas por parte de antiguos empleados insatisfechos y que buscan que el presidente quede mal". El propio Trump ha querido pronunciarse sobre el libro en su cuenta de Twitter tras los varios desmentidos: "El libro de Woodward ya ha sido refutado y desacreditado por el general James Mattis y el general John Kelly". Según el mandatario, sus citas no son sino "fraudes", como "otras historias y citas".​​​​​​Por otra parte, tras una reunión con Trump sobre la península de Corea , "Mattis estaba especialmente exasperado y alarmado y dijo a su entorno que el presidente actuaba como, y tenía un entendimiento, como el de un chico de quinto o sexto grado", escribe Woodward en el libro. "Los secretarios de Defensa no siempre eligen al presidente para el que trabaja", habría dicho Mattis en otro momento a algunos amigos.El secretario de Defensa , por su parte, ha asegurado que las palabras que se le atribuyen en relación con la actitud del presidente "nunca fueron pronunciadas por él" y ha considerado que sonTambién ha salido al paso de las declaraciones que se le atribuyen el jefe de gabinete de Trump, el general John F. Kelly. Según el periodista, Kelly dijo que el presidente es "inestable" e incluso en una ocasión llegó a decir:. En opinión de Kelly, Estados Unidos se ha convertido en una "ciudad de locos". "Este es el peor trabajo que he tenido", aseguró.No obstante, Kelly ha negado haber tachado de "idiota" a Trump y ha expresado su compromiso con "el presidente, su agenda y nuestro país". En su opinión,que buscan desviar la atención de "los muchos éxitos de la Administración"."¿Woodward es un operativo de los demócratas?", se ha preguntado el presidente, para añadir: "¿Os dais cuenta del momento?". El libro del famoso periodista sale a la luz a falta de dos meses para las elecciones , en las que los republicanos esperan revalidar la mayoría en ambas cámaras del Congreso.Igualmente, Trump ha querido salir al paso de los comentarios peyorativos que según Woodward hizo del fiscal general,, a quien ya ha criticado en público en alguna ocasión. Así, Trump le había tachado de "traidor" por recursarse de la investigación sobre la injerencia rusa y dijo que estaba "retrasado mentalmente". "Es un tonto sureño", sostuvo."No he dicho ninguna de las dos cosas, nunca he usado esos términos sobre nadie, incluido Jeff, y ser un sureño es algo magnífico", ha afirmado Trump en su Twitter, acusando a Woodward de habérselo inventado "para dividir".