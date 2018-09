La ONU alerta de colapso "catastrófico" de los servicios básicos y pide dinero para combustible en Gaza

Publicada el 06/09/2018 a las 12:41 Actualizada el 06/09/2018 a las 13:04

Naciones Unidas ha alertado de lapara lay ha resaltado que, de no recabarse fondos a tal fin, el enclave palestino podría"catastrófico" de los servicios básicos.La Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) ha resaltado que lasserán entregadas durante esta semana a través de un programa apoyado por el organismo internacional, para el que es necesario apoyo de los donantes.El combustible es empleado para alimentar losy para mantener en funcionamiento las instalaciones que proveen de"Si no se reciben nuevos fondos de forma inmediata haremos frente a unen la entrega de los servicios esenciales", ha sostenido el responsable de la OCHA, Jamie McGoldrick.Así, ha advertido de que "los servicios facilitados en hospitales, clínicas y el tratamiento de residuos, agua e instalaciones sanitarias llegarán a su fin" y ha agregado que ""."Las personas más vulnerables de Gaza, que dependen de los servicios públicos y tienen recursos limitados, serán los más afectados", ha subrayado. Actualmente los residentes del enclavede servicio eléctrico.Por ello, la OCHA ha destacado que se(cerca de 3,8 millones de euros) para mantener operativos los servicios fundamentales hasta que termine el año.En este sentido, ha reiterado que los hospitales gazacíes cuentan, si bien algunos como el Hospital Al Aqsa podría tener queEl organismo ha detallado quenecesitanconstante, entre ellos 300 que están conectados a ventiladores, máquinas de diálisis, incubadoras y máquinas anestésicas.Asimismo, ha estimado que cerca de 300.000 personas se podrían ver afectadas por asuntos como fallos en el funcionamiento del alcantarillado, lo que ha llevado a McGoldrick ha recalcar que ""."Más de una década de bloqueo y divisiones políticas internas no resueltas han dejado a lay a dos tercios de la población, ha valorado."Podemos evitar un acercamiento mayor hacia la catástrofe garantizando que los servicios esenciales continúan, pero necesitamos que la comunidad internacional dé inmediatamente", ha zanjado.