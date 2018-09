Un restaurante judío fue atacado durante protestas xenófobas en Chemnitz, Alemania

Publicada el 08/09/2018 a las 18:00 Actualizada el 08/09/2018 a las 18:14

El dueño de un restaurante judío de la ciudad alemana de Chemnitz, epicentro en los últimos días de protestas xenófobas , ha denunciado un ataque en una emotiva carta remitida al primer ministro de la región alemana de Sajonia, Michael Kretschmer, quieninforma Europa Press.Según informó hoy el portavoz del Gobierno regional de Sajonia, Ralph Schreiber, Kretschmer se manifestó conmocionado y, con el que acordó reunirse en persona.El restaurador, Uwe Dziuballa, relata en la carta el ataque del que fue objeto su local de comida kosher Shalom en la ciudad de Chemnitz el 27 de agosto, día en el que centenares de ultraderechistas y ciudadanos indignados salieron a la calle para protestar por la muerte de un joven alemán presuntamente a manos de refugiados.y corearon consignas antisemitas. Según revela este domingo Welt am Sonntag, los atacantes gritaron "Vete de Alemania" y "Cerdo judío". El propietario fue alcanzado por un objeto y recibió una herida en el hombro. Además se produjeron daños materiales.El dueño del local hizo la denuncia correspondiente y el hecho es investigado por las autoridades encargadas de la lucha contra el extremismo.Kretschmer, miembro de la Unión Cristiano Demócrata (CDU) de la canciller Angela Merkel, llamó a los sajones a no dejarse intimidar por los acontecimientos de Chemnitz. "Una minoría trató en Chemnitz de dejar su impronta en la región con sus palabras y su odio.", ha declarado.El responsable del Gobierno alemán para la lucha contra el antisemitismo, Felix Klein, se mostró alarmado. "Si son ciertas estas versiones, estaríamos ante una nueva forma de delitos antisemitas.", dijo.Chemnitz ha vivido jornadas de tensión después de que el 26 de agosto un hombre de 35 años nacido en Chemnitz de padre cubano fuese acuchillado supuestamente por un iraquí y un sirio. Un segundo iraquí es buscado por el incidente, en el que resultaron gravemente heridos otros dos alemanes.La detención de dos de los tres sospechosos desencadenóy contramanifestaciones y un concierto a favor de la tolerancia.Testigos de la primera marcha fascista, incluidos periodistas, afirmaron haber visto cómoUn vídeo con una de estas escenas que circuló en las redes sociales fue cuestionado por el jefe de los servicios de inteligencia interior de Alemania, Hans-Georg Maassen.El responsable de la inteligencia interior sugirió que podría tratarse de información falseada paray desató una agria polémica sobre si hubo o no cacería de extranjeros en Chemnitz, al tiempo que contradijo a la propia Merkel, quien habló de persecución de inocentes.