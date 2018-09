"Se ha perdido una batalla crucial": activistas de Internet alertan sobre la directiva europea de 'copyright'

Publicada el 13/09/2018 a las 12:15 Actualizada el 13/09/2018 a las 13:47

La UE decide terminar con el Internet abierto y vota sustituirlo por un Internet con licencia.#SaveYourInternet en @techdirt

"Un día oscuro para Internet, para la UE... y para el mundo" pic.twitter.com/BN7IMmeAWM — Xnet (@X_net_) 13 de septiembre de 2018

La organización Xnet −miembro fundador en España de la coalición Save Your Internet− ha lamentado la aprobación en el Parlamento Europeo de la directiva de derechos de autor en ely ha afirmado que "se ha perdido unaEl pleno del Parlamento Europeo ha respaldado los, que han generado una importante polémica y han enfrentado a los creadores de contenido, por un lado, y a las plataformas digitales y activistas de Internet, por otro."Esta ha sido una batalla crucial, pero todavía podemos ganar la guerra, tal y como ocurrió con la neutralidad de la red", ha manifestado la organización, que ha recordado que ahora darán comienzo las conversaciones entre el Parlamento Europeo, la Comisión Europea y el Consejo de Europa, donde. Este se volverá a votar entre diciembre y primavera 2019.Distintas organizaciones venían denunciando desde 2016 la propuesta de directiva sobre los derechos de autor en el mercado único digital que, tras ser aprobada este miércoles, pondrá en peligro la libertad de expresión, ya que su artículo 13 establece que las empresas supervisarán todo lo que los usuarios compartan, y que eliminarán cualquier contenido con copyright.En concreto, el artículo 13 de esta propuesta establece que "los proveedores de servicios de la sociedad de la información que almacenen y faciliten al público acceso a grandes cantidades de obras subidas por sus usuarios deben tomar las medidas necesarias para asegurar el corrector funcionamiento de los acuerdos firmados con los titulares de derechos para el uso […] o para impedir que estén disponibles en sus servicios […]”. Julia Reda , eurodiputada del, explica que, en la práctica, el artículo 13 se traduce en que, por ejemplo, no se podrán subir vídeos grabados en un concierto porque de fondo se escucharía música sujeta a derechos de autor, o compartir memes que utilicen el fotograma de una película.Es decir, YouTube, Facebook y otras empresas aplicarán nuevos algoritmos que controlarán que las publicaciones de sus usuarios no violan ningún copyright. “Los bots juzgarán lo que compartes –y lo que se puede compartir contigo–. Todo será filtrado y se prohibirá cualquier cosa que pueda causar un problema, del tipo que sea”, denuncia. Desde la organización también señalan que es probable que las empresas “pequen de cautas” por no arriesgarse a una multa, por lo que los bots serán “tan estrictos que será imposible subir cualquier cosa a una plataforma si existe la más mínima posibilidad de infringir los derechos de autor”.