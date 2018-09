Las bombas saudíes siguen matando niños en Yemen: el pequeño Nabil, de tres años, y una bebe recién nacida

Publicada el 17/09/2018 a las 12:51 Actualizada el 17/09/2018 a las 14:40

Venta de armas españolas

Un grupo de rescatistas han encontradoentre los escombros de su casa en Yemen, ha informado Al Jazeera . Es el resultado de un bombardeo perpetrado este sábado por la coalición militar que –con Arabia Saudí a la cabeza– interviene en la guerra civil del país más pobre del mundo árabe.Según la cadena catarí, los hechos sucedieron en la provincia de Saada, a menos de 40 kilómetros de la frontera con la nación saudí. En las ruinas del edificio bombardeado fueron hallados los cuerpos de. Un medio local, Saadah News , ha informado que pertenecían a una familia de refugiados internos, que se habían trasladado al distrito de Marras después de que su anterior casa también fuera destruida.El conflicto entre el Gobierno yemení, apoyado por la coalición militar que lidera Arabia Saudí, y los rebeldes huthis, respaldados por Irán, ha desencadenado la mayor crisis humanitaria a nivel mundial , con 22 millones de yemeníes necesitados de asistencia humanitaria, lo que representa el 75 por ciento de la población.Entre septiembre de 2014, cuando los huthis se hicieron con el control de la ciudad de Saná, hasta junio de 2018, los expertos de la ONU han documentado que las partes en conflicto en Yemen habrían perpetrado, y seguirían haciéndolo,, si bien sería necesario que un tribunal independiente y competente lo ratifique.Entre 2015 y 2017, España exportó armas a Arabia Saudí por valor de, y autorizó licencias por valor de 1.235 millones. El 4 de septiembre, el Ejecutivo anunció que paralizaría la venta de 400 bombas a la nación árabe tras un bombardeo que dejó decenas de menores muertos , pero cambió de opinión días después.Días después, el ministro de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación, Josep Borrell , anunció que sí se produciría la venta en virtud de un contrato en 2015, y señaló que se trata un "armamento de precisión", guiado por láser, que "no produce efectos colaterales en el sentido de que da en el blanco que se quiere con una precisión extraordinaria". En la misma línea, la ministra portavoz del Gobierno,, ha argumentado que "todas las licencias relativas a munición fueron acompañadas de certificados de último destino con estrictas cláusulas de no reexportación y uso fuera del territorio del país". En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros del pasado viernes, Celáa agregó que las bombas vendidas a Arabia Saudí "son de alta precisión ymatando a yemeníes"No obstante, diversas ONG como Amnistía Internacional, FundiPau, Greenpeace y Oxfam Intermón han pedido a España que deje de vender armas a Arabia Saudí, y advierten de que el Gobierno podría convertirse enen caso de no tomar acciones.