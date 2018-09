La Unión Africana censura a Salvini por llamar "esclavos" a los inmigrantes

Publicada el 19/09/2018 a las 17:11 Actualizada el 19/09/2018 a las 17:26

Italia no necesita "esclavos" para compensar la natalidad

Una nueva relación "de igual a igual"

La Unión Africana ha censurado al ministro de Interior italiano y líder de la Liga,, por llamar "esclavos" a los inmigrantes africanos que llegan a Europa de manera irregular y le ha avisado de que este tipo de "insultos" no contribuyen a resolver losque afrontan Europa y África."La historia, la geopolítica, yque los dos continentes no pueden ignorarse el uno al otro", ha considerado la Unión Africana, en un comunicado en el que apuesta por ely la necesidad de orientar la reflexión más allá de la cuestión migratoria y centrar las soluciones en el desarrollo socioeconómico.Así, la UA insta a Salvini asobre los inmigrantes africanos" y le pidemiembros "como España", que "han ampliado el apoyo y protección" de los migrantes en peligro mientras se resuelve su situación.El ataque del ministro italiano a los inmigrantes se produjo el pasado viernes en una reunión informal con sus socios europeos celebrada en Viena y cuyo contenido trascendió porque el propio Salvini grabó y difundió en las redes sociales una intervención a priori realizada a puerta cerrada.En ella, Salvini aseguró que, lo que provocó la airada reacción del ministro de Interior luxemburgués,, que reprochó con dureza las declaraciones y recordó al líder de la Liga los "miles" de italianos emigrados a Luxemburgo para poder reunir dinero con el que "dar de comer a sus hijos".También la Unión Africana ha recordado en su comunicado la, que llevó "a más de 26 millones de personas a dejar el país" entre 1861 y 1976, convirtiéndose en "el caso más importante de migración masiva en la historia de la Europa moderna".Preguntada en rueda de prensa por el malestar en el seno de la UA, la Alta Representante de Política Exterior de la UE, la italiana, ha optado por no responder, alegando que se dispone a viajar a Salzburgo (Austria) para participar en una cumbre informal europea y que ese es el foro para tratar la cuestión de la migración.Más tarde, una portavoz comunitaria ha recordado la intervención del presidente de la Comisión Europea,, en el último pleno del Parlamento Europeo, en donde abogó porentre la Unión Europea y África."No me corresponde comentar las declaraciones de un ministro, pero de manera general creo que nuestra posición [de la Comisión Europea] sobre África es bastante clara", ha dicho la portavoz comunitaria de Inmigración,, que espera que la relación intercontinental avance mediante una