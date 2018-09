May pide "respeto" a la UE y deja claro que no está dispuesta a "romper" Reino Unido

Publicada el 21/09/2018 a las 17:17 Actualizada el 21/09/2018 a las 17:33

La primera ministra británica, Theresa May , ha criticado duramente este viernes a suspor su rechazo a la propuesta que ha formulado para el Brexit y ha dejado claro que no está dispuesta en ningún caso a desoír el resultado del referéndum ni a "romper" el país, informa Europa Press.En una breve comparecencia, May ha denunciado que durante las negociaciones Reino Unido ha tratado a la UE "con respeto" y por tanto "espera lo mismo" de la otra parte. En este sentido, ha considerado "" que los socios europeos hayan rechazado su propuesta de divorcio, el conocido como Plan de Chequers , "sin ofrecer explicaciones y".Según May, lo que ha planteado Bruselas hasta ahora esdentro de la unión aduanera en caso de que no haya acuerdo antes de marzo de 2019. "Eso no lo aceptaremos nunca,", ha advertido.Asimismo, ha vuelto a reiterar que "ningún acuerdo es mejor que un mal acuerdo" pero ha dichopor uno y por ello lleva dos años trabajado "día y noche" para lograrlo."Nadie quiere un buen acuerdo más que yo", ha asegurado la primera ministra para, a renglón seguido, dejar claro quedel referéndum de 2016 ni "romperé mi país".