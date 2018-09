España presentará una protesta diplomática a la OEA por los insultos de su secretario general a Zapatero

Publicada el 24/09/2018 a las 09:18 Actualizada el 24/09/2018 a las 09:30

El Gobierno presentará ante la Organización de Estados Americanos (OEA) unapor losel ex presidente del Gobierno español, según ha avanzado el ministro de Asuntos Exteriores, Josep Borrell, en declaraciones a periodistas en la Misión española ante la ONU.La protesta se materializará a través de una nota diplomática a Almagro por parte del embajador español ante la organización, donde España tiene estatus de observador permanente. Fuentes del Ejecutivo ya expresaron este sábado su malestar por las declaraciones de Almagro y señalaron que, si bien se puede discrepar sobre el fondo de un asunto, "no se debede los insultos personales", y menos aún cuando se trata de un expresidente del Gobierno de España.Almagro había declarado a la televisión NTN24 que Zapatero "tiene un problema muy grande de comprensión". "Mi consejo, es un consejo nada más:. Es un consejo importante, bueno, creo que le puede hacer mucho bien", añadió. "Ha necesitado siete explicaciones para entender", dijo también el responsable de la OEA.Con todo, a raíz de las palabras de Zapatero en las que vinculó ely otros países, el ministro español señaló recientemente que el expresidente hablaba a título personal y que su tarea de mediación solo le compromete a él.Borrell dijo que la posición del Gobierno español sobre Venezuela no es ni la de Zapatero ni la del también expresidente socialista Felipe González, que es cercano a las tesis de la oposición y