El gobierno, contaminado

Tomando partido en contra de la ONU

▶️ La señora Robles ha sido desautorizada por Pedro Sánchez por no conocer las consecuencias de sus propias decisiones. No juegue con el pan de los gaditanos y no ponga en riesgo 6.000 empleos en la Bahía de #Cádiz. Pida perdón

María José García-Pelayo en la #SesiónDeControl pic.twitter.com/81iQhzYSyY