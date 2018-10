Un hijo del candidato ultra Bolsonaro dice que las mujeres de derechas en Brasil son más guapas e higiénicas

Publicada el 01/10/2018 a las 17:11 Actualizada el 01/10/2018 a las 17:59

El sábado, miles de mujeres se manifestaron en más de 60 ciudades de todo Brasil, incluidas las del Distrito Federal, Río de Janeiro y Sao Paulo, contra Bolsonaro bajo el lema Él no. Un día después, los simpatizantes del militar retirado dieron la réplica conpor Sao Paulo, según informa O Globo.Eduardo, uno de los hijos de Bolsonaro , aprovechó su intervención para"Las mujeres de derechas son más guapas que las de izquierda. Las mujeres de derecha no protestan con el pecho descubierto ni defecan para protestar, o sea, las mujeres de derechas son más higiénicas que las de izquierda", dijo.De acuerdo con el último sondeo sobre la intención de voto realizado por Datafolha, Bolsonaro cuenta con el apoyo del 37 por ciento de los hombres y del 21 por ciento de las mujeres. Es el favorito para la primera vuelta del 7 de octubre, aunque no conseguiría superar el 50 por ciento de los votos, por lo queBolsonaro, que ha estado hospitalizado tras ser apuñalado el 6 de septiembre, se batiría con el candidato del Partido de los Trabajadores (PT), Fernando Haddad. Según la última encuesta de Datafolha, publicada el viernes, elen esta segunda vuelta.