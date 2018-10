La policía de Las Vegas reabre una investigación sobre Cristiano Ronaldo por una presunta agresión sexual

Publicada el 02/10/2018 a las 17:36 Actualizada el 02/10/2018 a las 19:27

Según informó la cadena CNN, Kathryn Mayorga acusó públicamente al jugador de la Juventus de haberla presuntamente violado el 13 de junio del año 2009, de acuerdo con una demanda civil presentada en un tribunal de Nevada el pasado jueves, informa Europa Press."A partir de septiembre de 2018, el caso ha sido reabierto y nuestros detectives están haciendo un seguimiento de la información proporcionada por la víctima. Esta esy no se darán a conocer más detalles en este momento", dijo la policía en un comunicado, recogido por la cadena de televisión latinoamericana de propiedad estadounidense espn.com La mujer, Kathryn Mayorga, afirma que conoció al jugador de Madeira en un hotel de la ciudad en 2009 y que, tanto ella como una amiga, aceptaron la invitación de subir con el delantero y el grupo con el que este se encontraba en su suite. Allí, según su declaración en la denuncia, Cristiano Ronaldo le invitó a entrar en el jacuzzi, pero cuando se estaba cambiando en el baño, el portugués se le acercó, se desnudó y le pidió que le hiciera sexo oral,. Entonces, Cristiano Ronaldo la habría llevado por la fuerza a una habitación para agredirla sexualmente pese a su negativa.Sin embargo, la policía de Las Vegas aseguró este lunes que en la jornada del 13 de junio del 2009, tal como Mayorga alegaba en su demanda civil, pero también notificó que la víctima "no llegó a proporcionar a los detectives la ubicación del incidente o la descripción del sospechoso" en ese momento, aunque se realizó un examen médico que podría evidenciar la agresión y las lesiones físicas y psicológicas.El Estatuto de Nevada 171.083 , que elimina las limitaciones de tiempo para el procesamiento penal de los acusados de asalto sexual, ha podido ser aplicado al casoa los agentes de la ley del Departamento de Policía Metropolitana de Las Vegas.El grupo mediático estadounidense indica que esta demandapor el que la mujer no hablaría de estas acusaciones a cambio de 375.000 dólares, con el argumento de que la mujer estaba demasiado traumatizada al momento de dicho acuerdo como para tomar buenas decisiones, y que tampoco tuvo una adecuada representación legal.Durante el pasado fin de semana, el delantero publicó en su cuenta oficial un vídeo en vivo d: "Lo que dijeron hoy, noticias falsas, falsas. Se quieren promocionar a costa de mi nombre, es normal. Ellos quieren ser famosos, mencionar mi nombre. Sí, pero es parte de mi trabajo. Soy un hombre feliz y todo bien".