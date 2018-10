Publicada el 03/10/2018 a las 19:13 Actualizada el 03/10/2018 a las 19:14

Emiliano Arias, fiscal de Rancagua -al sur de la capital-, ha explicado que el purpurado acudió a la citación pero se acogió al derecho a guardar silencio mientras su abogado prometió que, tras revisarse la causa, el religioso declarará de forma pública."No nos hemos escabullido y por ahora el señor cardenal no declaró hasta que discutamos con el Ministerio Público el sobreseimiento", ha señalado el abogado de Ezzati, Hugo Rivera. El letrado ha añadido que espera que se agilice la audiencia en una corte de Santiago: "Ahí vamos a discutir en público, con publicidad, porque no tenemos nada que ocultar ".A fines de julio, fiscales nombraron a Ezzati como sospechoso en una investigación sobre acusaciones de que él y otros sacerdotescometidos por miembros de la Iglesia católica chilena y le llamaron a testificar."Ejercer este derecho (de no declarar) no trae ninguna consecuencia legal adversa", ha precisado a los periodistas el fiscal Arias, quien ha señalado que se le entregaron al sacerdote los detalles de la imputación.Denuncias contra diversos miembros de la Iglesia católica llevaron al Papa Francisco en el país sudamericano, lo que ha generado la renuncia de varios obispos y otros sacerdotes acusados de realizar o encubrir abusos contra menores.