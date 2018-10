La Justicia peruana anula el indulto a Fujimori y ordena su arresto

Publicada el 04/10/2018 a las 09:12 Actualizada el 04/10/2018 a las 09:13

El papel de la CIDH

Un juez del Tribunal Supremo peruanoconcedido en diciembre de 2017 al expresidente Alberto Fujimori y ha ordenado que sea, después de aceptar los recursos presentados por familiares de víctimas de las masacres de Barrios Altos y La Cantuta. Según informa Europa Press.El Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Suprema, presidido por el magistrado Hugo Nuñez Julca, ha considerado. El juez ya ha emitido "órdenes de ubicación y captura" contra Fujimori, para que "sea reingresado al establecimiento penitenciario que designe la autoridad penitenciaria", informa el Poder Judicial en Twitter.El abogado de Fujimori, Miguel Pérez Arroyo, ha asegurado en declaraciones a Canal N que su cliente está "bastante consternado" por una resolución que considera "cuestionable". Por este motivo, ha anunciado queHoras después de la decisión del juez, Kenji Fujimori, hijo del exmandatario, ha afirmado que su padre se encuentra. "Como hijo de Alberto Fujimori es mi deber humano estar con él en sus momentos más difíciles. Hoy nuevamente estoy contigo en una ambulancia, te amo y si tengo que dar mi vida y hasta mi libertad por ti, así lo haré. Siento mucho dolor", ha dicho en un mensaje en su cuenta en la red social Twitter.Fuentes cercanas a la familia han indicado que el expresidente ha sido trasladado a una clínica de Lima tras sufrir una afección cardiaca,Su hija, Keiko Fujimori, ha calificado el fallo como. "Es extremadamente doloroso saber que un juez le ha quitado la libertad a mi padre señalando que porque no está moribundo no tiene derecho a un indulto humanitario", ha aseverado Keiko entre lágrimas.El antiguo mandatario, condenado por delitos de lesa Humanidad , fue indultado el pasado 24 de diciembre de 2017 por el entonces presidente, Pedro Pablo Kuzcynski, que libraba entoncesKuzcynski, que entonces fue acusado de utilizar el indulto como carta política para salvar la moción de Fuerza Popular, terminóLos familiares de las víctimas de los casos de Barrios Altos y La Cantuta solicitaron a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que investigara el indulto, que Kuzcynski atribuyó únicamente. La CIDH estableció que el indulto fuera revisado constitucionalmente.El exministro de Justicia Enrique Mendoza, que firmó el indulto otorgado por Kuczynski, ha defendido. "Me ratifico que es un indulto netamente constitucional y legal y además atiende razones humanitarias", ha subrayado este miércoles, según la emisora RPP.El propio Fujimori defendió a finales de agosto, tras acudir a una revisión médica, la legalidad de su indulto,. "Yo tengo fibrilación auricular paroxística, que es una enfermedad riesgosa", declaró a la emisora RPP, al ser consultado por el pronunciamiento de la CIDH.El expresidente fue condenado en 2009 aen diferentes hechos violentos ocurridos durante su Gobierno en el marco de la lucha contra la guerrilla Sendero Luminoso.