Mueren dos palestinos, entre ellos un menor, y 45 personas resultan heridas por Israel en la última protesta de Gaza

Publicada el 05/10/2018 a las 19:54 Actualizada el 05/10/2018 a las 20:33

Al menos dos palestinos, entre ellos un menor de edad, han muerto este viernes por disparos efectuados por las fuerzas de seguridad de Israel en el marco de una nueva jornada de protestas en la Franja de Gaza, informa Europa Press.Según las informaciones recogidas por la agencia palestina de noticias WAFA, ambas víctimas participaban en una protesta al este de Ciudad de Gaza, sin dar más detalles al respecto. Asimismo, al menospor disparos o inhalación de gases lacrimógenos.La tensión en la frontera entre Israel y Gaza ha aumentado en los últimos meses. Alrededor de 190 palestinos han muerto desde el inicio de las protestas en Gaza en el marco de lael 30 de marzo. Del lado israelí, en julio murió un soldado tras ser alcanzado por un francotirador.Las autoridades israelíes han acusado a las milicias palestinas de promover las manifestaciones para incentivar la violencia y, de hecho, suelen responder conEl relator especial de Naciones Unidas sobre los Derechos Humanos en Palestina, Michael Lynk, criticó el martes las prácticas de las fuerzas israelíes en la represión de las protestas y subrayó que "las fuerzas de seguridad de Israel no están acatando las críticas internacionales sobre el uso de fuegoque aparentemente no suponen una amenaza creíble".Así, recordó que "el Derecho Humanitario impone obligaciones estrictas en torno al uso de la fuerza por parte de las autoridades" y que "la fuerza letal contra manifestantes está absolutamente prohibida a menos que sea estrictamente inevitable en caso decontra la vida o amenaza de heridas graves"."Muchos de los muertos y heridos no parecen haber presentado una amenaza inminente", destacó en su comunicado, antes de agregar que "la muerte de manifestantes en ausencia de una justificación mesurada, en el contexto de una ocupación, podría equivaler a asesinatos intencionados, lo que supone tanto una violación de lacomo un crimen de guerra".Las protestas por la Gran Marcha del Retorno arrancaron parade los refugiados palestinos a regresar a las viviendas en las que residían antes del conflicto árabe-israelí y la creación del Estado de Israel en 1948.