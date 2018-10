Colas para votar en Brasil en unas elecciones con el ultraderechista Bolsonaro y el 'lulista' Haddad como favoritos

Publicada el 07/10/2018 a las 16:37 Actualizada el 07/10/2018 a las 18:17

Los sondeos apuntan a una segunda vuelta

Los principales candidatos presidenciales de Brasil, el ultraderechistay el izquierdista, han votado a primera hora de este domingo inaugurando así una jornada electoral marcada por la polarización que ha provocado la campaña, según recoge Europa Press.El primero en acudir al colegio electoral ha sido Haddad, del(PT). Ha votado en Sao Paulo, tras lo cual se ha trasladado al sindicato metalúrgico ABC, en Sao Bernardo do Campo, donde se ha tomado un café con afiliados y militantes. Haddad ha aprovechado la expectación mediática para respaldar al candidato del PT a la Gobernación de Sao Paulo, Luiz Marinho. Sin embargo, los sondeos sobre intención de voto auguran que esta plaza será para el Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB) o para el Movimiento Democrático Brasileño (MDB).Poco después, Bolsonaro, del(PSL), ha votado en una escuela municipal de Río de Janeiro. En su caso, ha llegado acompañado de su hijo Flavio, que compite por el PSL para el Senado. "Hay que encomendarse a Dios y pedirle más sabiduría para hacer un Brasil diferente", ha dicho Bolsonaro en unas breves declaraciones a la prensa. El candidado ultraderechista ha anunciado que, si su salud se lo permite, retomará la campaña para la segunda vuelta. El exmilitar suspendió los actos electorales tras ser apuñalado el pasado 6 de septiembre en pleno mitin y, aunque hace una semana que salió del hospital, ha preferido mantener el reposo.Los centros de votación instalados para las elecciones presidenciales, legislativas y regionales de Brasil han abierto a las 8 hora local (cinco horas más en España) y estarán operativas hasta las 17.00 horas (22 hora española), aunque en los estados del oeste cerrarán dos horas después. Según recogen los medios brasileños O Globo Folha de São Paulo , a lo largo de toda la jornada se están produciendoEl Tribunal Superior Electoral de Brasil (TSE) ha informado este domingo de que las elecciones en el país sudamericano están desarrollándose con normalidad, pero ha pedidoque pudieran intoxicar los resultados. La presidenta del TSE,, ha confirmado en este sentido que el tribunal ha pactado con los partidos políticos unque les restrinja la divulgación de informaciones sin contrastar."La meta es proponer acciones para mejorar las normas electorales. El TSE ha firmado acuerdos con los partidos políticos para mantener inmunidad ante las fake news", ha añadido. La presidenta ha reafirmado su, del que ha reiterado que destaca por sus amplias posibilidades de verificación. "Es un sistema auditable. No hemos tenido aún ni un caso comprobado", ha añadido en rueda de prensa recogida por los medios nacionales brasileños. Aunque ha reconocido que es imposible descartar por completo caso alguno de fraude. "Donde está el ser humano hay la posibilidad de fraude, no hay duda, todos somos sombra y luz", ha dicho.Bolsonaro y Haddad son los mejor posicionados. Los sondeos difundidos en las últimas horas auguran que el líder ultraderechista ganará la primera vuelta , pero sin superar el 50 por ciento de los votos, por lo que tendría queprevista para el 28 de octubre.El candidato del PSL se ha granjeado las simpatías del sector antipetista, al que une el rechazo a los escándalos de corrupción que desembocaron en el impeachment contra Dilma Rousseff y la condena a doce años de cárcel contra el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva Haddad, en cambio, pretendeque todavía tiene Lula en el gigante suramericano y sumar el voto útil de la izquierda para frenar el ascenso al Palacio de Planalto de quien se perfila comoEste 7 de octubre,están obligados a votar para elegir al presidente y al vicepresidente del país, así como a los gobernadores de los 26 estados y del Distrito Federal, y 567 escaños en el Congreso −dos tercios del Senado (54 de 81) y toda la Cámara de Diputados (513)−. Pese a la intensidad de la carrera presidencial, se espera que el reparto de poder se mantenga tanto en el Congreso, donde la mayoría seguiría en el gran centro, como en los territorios, con PSDB y MDB como principales fuerzas políticas.