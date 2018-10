Keiko Fujimori es detenida por la presunta financiación ilegal de la campaña electoral de 2011

Publicada el 11/10/2018 a las 10:15 Actualizada el 11/10/2018 a las 10:16

Keiko habla de "persecución política"

Fujimori padre, en "shock"

Kenji asegura que se trata de un "triste momento" para su familia

La líder de la oposición peruana,Keiko Fujimori,este miércoles tras prestar declaración en la sede de la Fiscalía, en Lima, en el marco de las pesquisas judiciales sobre la supuesta financiación ilegal de su campaña para las elecciones presidenciales de 2011.Fujimori debía acudir solamente para declarar pero ha quedado detenida por el conocido como 'caso cócteles', en el que se investiga, epicentro de una red de cobro de sobornos a cambio de obra pública en todo América Latina."Estábamos dentro de la Fiscalía, en el primer piso. (El fiscal del caso) Nos cita a las diez de la mañana para declarar, en el primer piso. Sin siquiera llegar al sexto piso,", ha relatado a RPP la abogada de Fujimori, Giuliana Loza.El juez instructor Richard Concepción Carhuancho ha ordenado, entre ellas los ex ministros Jaime Yoshiyama y Augusto Bedoya, por un presunto delito de blanqueo de capitales.Loza ha considerado que, al menos en lo relativo a su representada, se trata de, "un atropello", porque "el único argumento" que muestra la resolución judicial es "ser presidenta de Fuerza Popular durante la campaña de 2011".Carhuancho sostiene en su escrito que la detención de estas 20 personas, incluida Fujimori, obedece a "fundados elementos de convicción" que vinculan a los sospechososde la investigación.Los investigadores creen que se creó "(posteriormente renombrado como Fuerza Popular) que tenía entre sus fines obtener el poder político recibiendo para ellos aportes ilícitos".El marido de Fujimori, que la había acompañado a la Fiscalía y ha sido testigo de la detención, ha atribuido este movimiento judicial a. "Creo que esta injusticia ha llegado a su punto máximo. Esto no es justicia, esto no es política, esto es un abuso y mi esposa va a salir de esto más fuerte", ha dicho Mark Vito.Por su parte, Keiko ha denunciado en una carta manuscrita publicada en su cuenta en la red social Twitter que ha sido detenidacuando se presentó "voluntariamente" ante la Fiscalía"."La persecución se ha disfrazado de justicia en nuestro país., y así sin pruebas en mi contra estoy privada de mi libertad, con la frente en alto y el espíritu de lucha intacto", ha dicho."Ya la semana pasada(el expresidente Alberto Fujimori ) y ahora a mí y otros 'fujimoristas' nos detienen. ¡Esto se llama persecución política!", ha denunciado.De esta manera, ha indicado que, al tiempo que ha pedido a sus seguidores "reforzar el trabajo en las bases". "Siempre orgánicos, levantemos nuestra voz", ha agregado."El 'fujimorismo' es un sentimiento que crece en momentos de adversidad. Esto será sólo. Saldremos más fortalecidos de esta injusticia. Fuerza, mucha fuerza"; ha remachado.Por su parte, el expresidente Alberto Fujimori,, según ha contado a RPP una fuente cercana al antiguo mandatario. Fujimori padre está en un hospital a la espera de volver a prisión tras la revocación de su indulto esta misma semana.Fujimori, condenado en 2009 a 25 años de cárcel por delitos de lesa humanidad, está "muy afectado en su salud", ha asegurado la misma fuente. El ex jefe de Estado sufre un cáncer de lengua, así como dolencias propias de su edad, 80 años. Su debilidad es precisamenteKeiko Fujimori es la líder de Fuerza Popular, la primera formación política en el Congreso, aunque situada en la oposición debidoEl suspendido congresista Kenji Fujimori ha afirmado por su parte que la detención preliminar de su hermana Keiko representa, según informaciones del diario local El Comercio.El menor de los Fujimori Higuchi ha aseverado en su cuenta de Twitter que justo después de enterarse de la noticia acudió junto a su madre, la ex parlamentaria Susana Higuchi, y después visitó a su padre, el ex presidente Alberto Fujimori, que permanece internado en una clínica de Pueblo Libre desde hace una semana tras la anulación de su indulto."Otro momento triste y duro en una semana. Duro para la familia. Apenas me enteré de la noticia estuve al lado de mi mamá y después con mi papá. Lamento profundamente la situación que atraviesa mi hermana y su familia", ha manifestado el parlamentario, que