Arabia Saudí amenaza con "grandes acciones" ante cualquier sanción por el 'caso Khashoggi'

ha advertido este domingo de que responderá con "grandes acciones" a cualquier sanción que se derive del caso del periodista saudí Jamal Khashoggi , a quien se perdió la pista el 2 de octubre en el consulado general de Estambul, donde las autoridades turcas creen que fue, según informa Europa Press."El reino afirma su, ya sea mediante la imposición de sanciones económicas, usando presiones políticas o repitiendo falsas acusaciones que no socavarán al reino, ni su posición en el mundo árabe e islámico, ni en la comunidad internacional", ha dicho una fuente oficial citada por la agencia de noticias oficial SPA. La misma fuente ha alertado de que "estas débiles empresas fracasarán, como las anteriores", a pesar de lo cual el país responderá con "grandes acciones". A este respecto, ha recordado que la economía saudídebido a sus reservas de gas y petróleo.También ha incidido en que Arabia Saudí "ha jugado un papel prominente a lo largo de la historia paray en el mundo, liderando los esfuerzos para combatir el extremismo y el terrorismo e impulsando la cooperación económica". Al mismo tiempo, ha valorado a "los hermanos" que han respaldado a Arabia Saudí en esta. "El reino, como su Gobierno y su gente, permanecerá más firme y glorioso que nunca, sin importar la presión ni las circunstancias que se den", ha ratificado., conocido crítico de las autoridades saudíes que colaboraba como columnista en The Washington Post , desapareció la semana pasada cuando acudió al consulado de Estambul para tramitar los papeles para casarse con su pareja, a la que no dejaron pasar.Arabia Saudí ha negado cualquier implicación en la desaparición de Khashoggi, pero las primeras pesquisas apuntan a que. Según fuentes policiales citadas por la prensa turca, fue asesinado, desmembrado y sacado por partes del consulado y del país.Las crecientes sospechas sobre la muerte de Khashoggi y la culpabilidad de Arabia Saudí han generado malestar internacional. El presidente de Estados Unidos,, ha prometido un "fuerte castigo" si la hipótesis se confirma, a pesar de que Washington y Riad son viejos aliados.Los gobiernos de Reino Unido, Francia y Alemania han pedido este domingo, a través de un comunicado conjunto, unasobre lo ocurrido al periodista saudí Jamal Khashoggi. Fuentes oficiales turcas dan casi por seguro de que Khashoggi, periodista colaborador del Washington Post, crítico con las autoridades saudíes y residente en EEUU, falleció en el consulado durante una visita en la que tenía previsto arreglar unos papeles para su boda."Es necesario que ocurra una investigación creíble para establecer lo ocurrido y, de ser relevante,, según la nota conjunta. "Hay que arrojar luz sobre la desaparición del periodista", recuerdan los tres gobiernos, quienes han aplaudido la colaboración entre Turquía y Arabia Saudí a la hora de resolver este caso, pero también piden a las autoridades saudíes que proporcionen información detallada sobre los resultados de la investigación.El presidente de Estados Unidos, Donald Trump , ha declarado este sábado que no tiene intención de suspender elfirmado con Arabia Saudí en represalia por la desaparición y presunta muerte de Jamal Khashoggi. Ha pedido paciencia hasta conocer todos los detalles y ha recordado que existen otras medidas "enérgicas" que se pueden adoptar como contraataque, ya que la suspensión del acuerdo armamentístico con Riad supondría un golpe"Tenemos que ver lo que ha ocurrido. Lo que más deseamos es que no esté muerto, pero lo cierto es que esto no pinta bien", ha lamentado el presidente en comparecencia ante los medios. "Voy a llamar alde Arabia Saudí, esta noche o mañana, me parece que es lo apropiado", ha declarado.Trump, acompañado del pastor−liberado por Turquía el viernes, en un evento que según Trump, "no guarda relación alguna con lo acontecido al periodista saudí"−, ha reiterado que quiere conocer lo sucedido antes de tomar una decisión, pero que ahora mismo no contempla suspender el multimillonario acuerdo, firmado"Nos lo estamos tomando muy en serio. Pero ahora mismo la realidad es que no sabemos lo que ha sucedido. Y son 110.000 millones. Pensad en ello., ha añadido. "Desde un punto de vista de desarrollo, de relaciones... ha sido un pedido tremendo para nuestras compañías, casi todos nuestros estados están involucrados. Nos castigaríamos a nosotros mismos", ha dicho. "Pero, que podemos tomar", ha terminado, sin dar más detalles.El periodista entró elpara obtener unos papeles que necesitaba para su boda. Su pista se pierde ese día, a pesar de que las autoridades saudíes han insistido en que Khashoggi salió del consulado y niegan cualquier tipo de incidente en el interior del edificio.El periódico The Washington Post, con el que Khashoggi colaboraba como columnista, publicó el viernes que el Gobierno de Turquía ha asegurado a autoridades de Estados Unidos que las grabaciones de sonido e imagen que ha recabado en estos últimos días demuestran queSegún esta información, después de que Khashoggi muriese asesinado, el personal de seguridad se desplazó a la residencia del cónsul general saudí, donde se les ordenó que se fuesen pronto a casa. También habría pruebas de al menos una llamada telefónica desde el interior del Consulado. La existencia de estas pruebas explicaría las razones por las quede la muerte del periodista, a pesar de que durante estos últimos días Riad ha descartado cualquier responsabilidad. La parte turca, sin embargo, sería reacia a divulgar las pruebas por el temor a destapar también suEn una de las grabaciones recogidas por Turquía, "puedes oír, según una de las fuentes. Otra persona informada de estas pruebas también asegura que varios hombres propinan golpes al periodista, crítico con la actual cúpula saudí y, en particular, con el príncipe heredero, Mohámed bin Salmán.