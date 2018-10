Francia, Reino Unido y Alemania coordinan la restricción de visitas políticas a Arabia Saudí

Publicada el 18/10/2018 a las 20:09 Actualizada el 18/10/2018 a las 21:50

El presidente francés, Emmanuel Macron, ha revelado este jueves que ha coordinado con sus homólogas británica y alemana, Theresa May y Angela Merkel, restringir las visitas políticas a Arabia Saudí por la falta de aclaraciones hasta ahora por parte de Riad de la desaparición del periodista saudí Jamal Khashoggi, colaborador del Washington Post. Macron ha asegurado que las circunstancias en torno a la desaparición del periodista "son extremadamente graves y preocupantes" y que los europeos esperan que "se arroje toda la luz sobre lo que ha ocurrido". "En estas circunstancias hemos decididocomo la prevista por el ministro de Economía, Bruno Le Maire, en Arabia Saudí", ha explicado en la rueda de prensa al término de la cumbre europea, en la que los líderes europeos han evocado el caso del periodista saudí.También ha explicado que se trata de una decisión que Francia ha tomado "de forma coordinada entre europeos", "con la primera ministra Theresa May y la canciller Merkel", aunque ha asegurado que las visitas de losno se verán afectadas, "siguen". "Es lo que se imponía a corto plazo teniendo en cuenta la gravedad de los hechos y la falta de clarificación por ahora sobre los hechos", ha esgrimido, tras admitir que Francia ha mantenido "varios intercambios con Arabia Saudí para obtener una clarificación".El presidente galo ha condenado "todos los ataques contra la libertad de prensa ", en particular contra losen "los lugares más arriesgados" y ha subrayado la implicación de Francia en "la protección física de periodistas", así como su apoyo al nombramiento de un representante especial de la ONU para la protección de los periodistas.Khashoggi desapareció el pasado 2 de octubre tras entrar en el consulado saudí de Estambul y las autoridades turcas han señalado que fue asesinado y descuartizado por varios saudíes que habían viajado expresamente ese día a la ciudad turca, entre ellos un destacado forense que se habría encargado de