Khashoggi aboga por la libertad de prensa en el mundo árabe en un artículo publicado tras su desaparición

Publicada el 18/10/2018 a las 09:54 Actualizada el 18/10/2018 a las 09:55

Los investigadores saudíes abandonan la residencia del cónsul

El periodista saudílanza un alegato en favor de las libertades de prensa y expresión en el mundo árabe en una columna publicada de forma póstuma por la cabecera estadounidense The Washington Post y en la que lamenta la censura generalizada en una región que, según un estudio, estásobre lo que ocurre a su alrededor., una de las responsables del equipo editorial del diario, explica que la dirección del periódico recibió el texto de Khashoggi un día después de que el periodista entrase el 2 de octubre en el consulado deen Estambul, donde se le perdió la pista en circunstancias aún por aclarar. El texto fue remitido por un traductor y ayudante y, en palabras de Attiah, "captura perfectamente el compromiso y la pasión (de Khashoggi) por la". "Una libertad por la que aparentemente dió la vida", ha añadido Attiah, resignada a que está antede un periodista que no ha dudado en criticar a la cúpula política de su propio país.Khashoggi utiliza como base de su texto póstumo un informe de House que constata el mal estado de laen el mundo árabe, que tras vivir con "esperanza" la ola de movilizaciones de 2011 ha visto cómo "estas expectativas quedaban rápidamente destrozadas" por quienes no se resignaban a perder los privilegios acumulados. "Una narrativa controlada por el estadoy, aunque muchos no nos lo creemos, una gran mayoría de la pioblación cae víctima de la falsa narrativa. Lamentablemente, es improbable que la situación cambie", afirma el reportero.Khashoggi recuerda casos como los del escritor saudí, condenado a cinco años de cárcel, o el bloqueo del periódico egipcio Al Masry al Youm y critica el "silencio" de la comunidad internacional, gracias al cual los diferentes regímenes han podido seguir con unas políticas que dejan apenas unos pocos "oasis" en la región, como. "El mundo árabe se enfrenta a su propia versión del, pero en este caso no está impuesto por actores externos sino por fuerzas internas que compiten por el poder", ha añadido Khashoggi, que agradece que The Washington Post haya traducido algunos de sus artículos al árabe para favorecer su difusión internacional.El equipo saudí que investiga la desaparición del periodista ha abandonado la residencia del cónsul de Arabia Saudí en Estambul,, según ha informado este jueves aun testigo. Un grupo de investigadores de la Policía turca ya había abandonado la residencia del cónsul general este jueves tras una inspección deen las instalaciones. Este lunes, agentes turcos y saudíes realizaron unadel consulado. El presidente turco, Recep Tayyip Erdogan , ha revelado que parte del material recogido tiene una capa adicional de pintura, lo que sugiere que se habría hecho una limpieza exhaustiva.